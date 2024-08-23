YÖK’ten mazeret kayıt hakkı: Tarihler açıklandı!

TARİHLER BELLİ OLDU Yapılan açıklamada, "Herhangi bir nedenle kaydını yaptıramayan adaylar 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecek." ifadelerine yer verildi.

Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacağı anımsatılan açıklamada, "2024 YKS sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme için başvurabilecek. Ek yerleştirme başvuru tarihleri daha sonra açıklanacak. Ek yerleştirme öncesi devlet üniversitelerindeki toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, ön lisans programlarının kontenjanlarının ise tamamı doldu. 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre meslek yüksek okullarında puanlar yükseldi, doluluk yüzde 100 oldu." ifadeleri kullanıldı.

ADAYLARIN YÜZDE 49,35'İ İLK ÜÇ TERCİHİNDEN BİRİNE YERLEŞTİ

Ön lisans pilotaj programının 536.7 gibi rekor puanla öğrenci aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siber güvenlik programına 525 puanla yerleştirme yapıldı. Ön lisans programlarında özellikle pilotaj bölümleri yüksek puanlarla yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştı. Yine siber güvenlik, bilgisayar programcılığı hem yüksek puanlarla öğrenci alırken hem de yüzde 100 doluluğa ulaştı. 2024 YKS sonuçlarına göre yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adaydan 1 milyon 670 bin 205 aday tercihte bulundu ve 987 bin 388 aday yerleştirildi.

Tercih yapan her dört adaydan biri ilk tercihine yerleşirken, tercih yapan adayların yüzde 49,35'i ilk üç tercihinden birisine yerleşmeyi başardı. Adaylar, YÖK tarafından bu yıl ilk kez açılan yapay zeka ve büyük veri gibi stratejik alanlarda Türkiye genelinde açılan 73 yeni programda doluluk yüzde 100 oldu. Devlet üniversitelerinde yeni açılan programlardaki toplam 2 bin 225 kontenjanın tamamı ek tercihlere gerek kalmadan doldu."