YÖK’ten mazeret kayıt hakkı: Tarihler açıklandı!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar
Açıklamada, bu yıl yapay zeka ve bilişim temelli açılan ön lisans programlarının, "yapay zeka operatörlüğü, büyük veri analistliği, otonom sistemler teknikerliği, dijital dönüşüm elektroniği, robotik ve yapay zeka, oyun geliştirme ve programlama, bulut bilişim operatörlüğü, imalat yürütme sistemleri operatörlüğü, kurumsal bilişim uzmanlığı, insansız araç teknikerliği, ön-yüz yazılım geliştirme ve arka-yüz yazılım geliştirme" olduğu bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Erol Özvar, kalan az sayıdaki boş kontenjanın yerleşemeyen adaylara yeni bir fırsat sunacağını belirterek, "Ek tercih süreci, yerleşemeyen adaylar için ikinci fırsat olacak. Adaylarımızın bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Organize sanayi bölgelerindeki meslek yüksekokulları programlarından mezun olanların süratle istihdam edilmesinin, öğrencilerin bu programlara olan talebini artırdığını vurgulayan Özvar, bunun programlardaki doluluk oranlarını yükselttiğini kaydetti.
Özvar, meslek yüksekokullarına olan ilginin giderek arttığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Devlet üniversitelerinin örgün ön lisans programlarının 278 bin 261 olan genel kontenjanının tamamı doldu. Özellikle istihdam odaklı eğitimlerde öne çıkan bu programlara olan ilgi dikkat çekici. Öğrencilerimiz geleceği okumakta oldukça becerikliler. Başta siber güvenlik ve çağın yeni mesleklerine yönelik olarak açtığımız meslek yüksekokullarının gençlerimize önemli kariyer fırsatları sunacağına inancımız tam."
Çağın dönüşen ihtiyaçları ve istihdama yönelik yeni programlar açmaya devam ettiklerini anlatan Özvar, "YKS 2024 üniversitelerimizde başlattığımız yenileşme hareketinde önemli yere sahip olacak." açıklamasını yaptı.