Başkan Erdoğan’dan şehit polis memuru Mustafa Peksoy’un ailesine başsağlığı! | Ebediyete uğurlandı

Emniyet Müdürü Aktaş, törendeki konuşmasında, 1 yıllık polis Peksoy'un ilk görev yerinin İstanbul olduğunu söyledi.

Şehit polisin, 19 Ağustos'ta Esenler ilçesi 15 Temmuz Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde trafik uygulamasında görevli olduğu sırada hızlı ve kontrolsüz gelen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandığını hatırlatan Aktaş, şöyle devam etti:

"Hayata tutunmak için 3 gün direndi Mustafa ama maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 22 Ağustos Perşembe günü şehit oldu. Her ölüm erken ölümdür ama aramızdan zamansız ayrılması başta çok değerli ailesi olmak üzere hepimizi derinden üzdü. Gözü yaşlı ailesi bu yüce millete emanet artık."

Aktaş, kendilerinin de bir meslektaşlarını ve kardeşlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını, en yüksekteki şehitlik mertebesine erişen aziz şehidi asla unutmayacaklarını dile getirdi.

Şehit Mustafa Peksoy

Konuşmaların ardından törene katılanlar şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı önünde saygı duruşunda bulunup dua etti.