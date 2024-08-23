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Başkan Erdoğan'dan şehit polis memuru Mustafa Peksoy'un ailesine başsağlığı! | Ebediyete uğurlandı

Başkan Erdoğan, Esenler'de trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy'un ailesine taziye dileklerini iletti.

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 16:01 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 16:04
Başkan Erdoğan’dan şehit polis memuru Mustafa Peksoy’un ailesine başsağlığı! | Ebediyete uğurlandı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy'un ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, şehit polis memuru Peksoy'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Şehit Mustafa Peksoy ebediyete uğurlandıŞehit Mustafa Peksoy ebediyete uğurlandı

ŞEHİT MUSTAFA PEKSOY İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ
Esenler'de trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy için İstanbul'da tören düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törene, şehit polisin ailesinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ile çalışma arkadaşları katıldı.

Emniyet Müdürü Aktaş, törendeki konuşmasında, 1 yıllık polis Peksoy'un ilk görev yerinin İstanbul olduğunu söyledi.

Şehit polisin, 19 Ağustos'ta Esenler ilçesi 15 Temmuz Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde trafik uygulamasında görevli olduğu sırada hızlı ve kontrolsüz gelen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandığını hatırlatan Aktaş, şöyle devam etti:

"Hayata tutunmak için 3 gün direndi Mustafa ama maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 22 Ağustos Perşembe günü şehit oldu. Her ölüm erken ölümdür ama aramızdan zamansız ayrılması başta çok değerli ailesi olmak üzere hepimizi derinden üzdü. Gözü yaşlı ailesi bu yüce millete emanet artık."

Aktaş, kendilerinin de bir meslektaşlarını ve kardeşlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını, en yüksekteki şehitlik mertebesine erişen aziz şehidi asla unutmayacaklarını dile getirdi.

Şehit Mustafa PeksoyŞehit Mustafa Peksoy

Konuşmaların ardından törene katılanlar şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı önünde saygı duruşunda bulunup dua etti.

Tören mangasınca omuzlarda taşınarak araca konulan şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

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