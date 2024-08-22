İstanbul Kağıthane’deki maskeli suikastta yeni detaylar! Bavullarını toplayıp kaçmışlardı! Yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

Gözaltına alınan şüphelilerin yeni görüntüsü.



Olayda ikilinin korumalığını yapan emekli asker Eray K. ise bacağından yaralandı. EMNİYET HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Konuyla ilgili İstanbul polisi hemen harekete geçti yapılan çalışmalarda ifadesi alınan E.K. 3 gün önce emlak ve gayrimenkul işi yapan Anas El K. ve Fadı M.'nin yanında işe başladığını ve emekli asker olduğunu söyledi.

Emniyet yetkilileri bölgede incelemelerde bulundu.



İddiaya göre 3 kişi Zeytinburnu'nda araçla Kağıthane'ye gelmiş burada S.A.Z. isimli yine Filistinliyle görüşmüşlerdi.



ROMANYA'DA YAKALANDILAR

Olayın ardından konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul polisi 4 kişiyi gözaltına alırken olayın asıl faillerinin Kırlareli'nden yurtdışına çıkış yaptıklarını tespit etti. Suikastçıların olaydan önce bavullarını toplayıp adreslerinden çıkış yaptıkları anların görüntüleri de ortaya çıktı.

Şüpheliler Romanya'da yakalandı.



Olaydan 2.5 saat sonra kaçtıkları öğrenilen suçluların yakalanması için hızlı bir yazışma yapan İstanbul polisi İnterpol aracılığıyla o şüphelileri Romanya'da gözaltına aldırdı.