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İstanbul Kağıthane'deki maskeli suikastta yeni detaylar! Bavullarını toplayıp kaçmışlardı! Yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane'de park halindeki araçta bulunan iki Filistinliye yönelik kanlı bir suikast gerçekleştirildi. Suikast ile ilişkisi bulunan üç şüphelinin, olaydan yalnızca 2.5 saat sonra yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti'nin hızlı iletişimi ve etkili koordinasyonu sayesinde şüpheliler Romanya'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Romanya'da polisler tarafından araçlarına bindirilme anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı. İşte, suikastı gerçekleştirdikten sonra yurtdışına kaçan üç şüphelinin görüntüleri...

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 12:25 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 12:54
İstanbul Kağıthane’deki maskeli suikastta yeni detaylar! Bavullarını toplayıp kaçmışlardı! Yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

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Kağıthane'de park halinde olan otomobilde bulunan ve Filistinli oldukları öne sürülen kişilere yönelik maskeli kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Şüphelilerim silahla ateş edip, aracına binip çatışma sonrası sokaktan hızla çıkış yaptığı tespit edildi.Şüphelilerim silahla ateş edip, aracına binip çatışma sonrası sokaktan hızla çıkış yaptığı tespit edildi.

Baretta marka susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda aracın şoför koltuğunda oturan Anas Abdel K.(30) hayatını kaybetti.

Suikaste uğrayan Filistinli iş isanı (Sol) ve babası (sağ)Suikaste uğrayan Filistinli iş isanı (Sol) ve babası (sağ)



Ön koltukta oturan arkadaşı Fadı M. (31) ise camdan çıkıp bir çiğköfteciye sığındı ancak saldırgan Fadı M'nin peşinden gitti.

Gözaltına alınan şüphelilerin yeni görüntüsü.Gözaltına alınan şüphelilerin yeni görüntüsü.



Olayda ikilinin korumalığını yapan emekli asker Eray K. ise bacağından yaralandı.

EMNİYET HEMEN HAREKETE GEÇTİ
Konuyla ilgili İstanbul polisi hemen harekete geçti yapılan çalışmalarda ifadesi alınan E.K. 3 gün önce emlak ve gayrimenkul işi yapan Anas El K. ve Fadı M.'nin yanında işe başladığını ve emekli asker olduğunu söyledi.

Emniyet yetkilileri bölgede incelemelerde bulundu. Emniyet yetkilileri bölgede incelemelerde bulundu.



İddiaya göre 3 kişi Zeytinburnu'nda araçla Kağıthane'ye gelmiş burada S.A.Z. isimli yine Filistinliyle görüşmüşlerdi.

ROMANYA'DA YAKALANDILAR
Olayın ardından konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul polisi 4 kişiyi gözaltına alırken olayın asıl faillerinin Kırlareli'nden yurtdışına çıkış yaptıklarını tespit etti. Suikastçıların olaydan önce bavullarını toplayıp adreslerinden çıkış yaptıkları anların görüntüleri de ortaya çıktı.

Şüpheliler Romanya'da yakalandı.Şüpheliler Romanya'da yakalandı.

Olaydan 2.5 saat sonra kaçtıkları öğrenilen suçluların yakalanması için hızlı bir yazışma yapan İstanbul polisi İnterpol aracılığıyla o şüphelileri Romanya'da gözaltına aldırdı.


Gözaltına alınan 3 suikastçinin Romanya polisi tarafından sağlık kontrolüne götürüldüğü anların görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin kendi aralarında gülerek konuşmaları dikkat çekti.

Kağıthanede Filistinlilere saldıran suikastçıların kaçış rotası... İsrail pasaportu çıktı! | Araba yaktılar | Ne zaman iade edilecekler?Kağıthanede Filistinlilere saldıran suikastçıların kaçış rotası... İsrail pasaportu çıktı! | Araba yaktılar | Ne zaman iade edilecekler?
Kağıthane'de Filistinlilere saldıran suikastçıların kaçış rotası... İsrail pasaportu çıktı! | Araba yaktılar | Ne zaman iade edilecekler?

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