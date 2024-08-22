İstanbul Kağıthane’deki maskeli suikastta yeni detaylar! Bavullarını toplayıp kaçmışlardı! Yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

Kağıthane'de park halinde olan otomobilde bulunan ve Filistinli oldukları öne sürülen kişilere yönelik maskeli kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Kağıthane'de park halinde olan otomobilde bulunan ve Filistinli oldukları öne sürülen kişilere yönelik maskeli kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Baretta marka susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda aracın şoför koltuğunda oturan Anas Abdel K.(30) hayatını kaybetti.
Ön koltukta oturan arkadaşı Fadı M. (31) ise camdan çıkıp bir çiğköfteciye sığındı ancak saldırgan Fadı M'nin peşinden gitti.
Olayda ikilinin korumalığını yapan emekli asker Eray K. ise bacağından yaralandı.
EMNİYET HEMEN HAREKETE GEÇTİ
Konuyla ilgili İstanbul polisi hemen harekete geçti yapılan çalışmalarda ifadesi alınan E.K. 3 gün önce emlak ve gayrimenkul işi yapan Anas El K. ve Fadı M.'nin yanında işe başladığını ve emekli asker olduğunu söyledi.
İddiaya göre 3 kişi Zeytinburnu'nda araçla Kağıthane'ye gelmiş burada S.A.Z. isimli yine Filistinliyle görüşmüşlerdi.
ROMANYA'DA YAKALANDILAR
Olayın ardından konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul polisi 4 kişiyi gözaltına alırken olayın asıl faillerinin Kırlareli'nden yurtdışına çıkış yaptıklarını tespit etti. Suikastçıların olaydan önce bavullarını toplayıp adreslerinden çıkış yaptıkları anların görüntüleri de ortaya çıktı.
Olaydan 2.5 saat sonra kaçtıkları öğrenilen suçluların yakalanması için hızlı bir yazışma yapan İstanbul polisi İnterpol aracılığıyla o şüphelileri Romanya'da gözaltına aldırdı.
Gözaltına alınan 3 suikastçinin Romanya polisi tarafından sağlık kontrolüne götürüldüğü anların görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin kendi aralarında gülerek konuşmaları dikkat çekti.