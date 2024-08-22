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Avrupa Birliği davet etti: 5 yıl aradan sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gymnich toplantısına katılacak

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 29 Ağustos’ta Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na (Gymnich) katılmak üzere Brüksel’e gitmesi öngörülüyor. Bu davetin beş yıl aradan sonra yeniden yapılması Türkiye - AB ilişkilerinde yeni bir dönemin başlaması olarak değerlendirliyor.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 12:32 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 12:58
Avrupa Birliği davet etti: 5 yıl aradan sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gymnich toplantısına katılacak

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Türkiye, 29 Ağustos'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (Gymnich) davet edildi.

Türkiye-AB ilişkilerinde yeni dönem!

AB TÜRKİYE'Yİ DAVET ETTİ
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Gymnich marjında gerçekleştirilecek görüşmelere Türkiye'nin de katılacağı yönünde AB kaynaklarında yer alan haberleri sorması üzerine durum hakkında bilgi verdi.

Keçeli, AB tarafının Türkiye'ye davette bulunduğunu ve bu aşamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görüşmelere katılmak için Brüksel'e gitmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan FidanDışişleri Bakanı Hakan Fidan

AB TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ ANLADI
Sözcü Keçeli, bu davetin olumlu karşılandığını ve AB'nin bir "diyalog arayışı" olarak değerlendirildiğini vurgulayarak, "Bu adımın ilişkilerimizi çıkmaza sokan 15 Temmuz 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarının önümüzdeki dönemde tadil edilmesine zemin hazırlamasını umuyoruz. Bu davet, bölgesel ve küresel sınamalar karşısında Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerekliliğinin AB tarafından anlaşıldığına da işarettir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu olumlu yaklaşımın Gymnich toplantıları ile sınırlı kalmaması gerektiğine işaret eden Keçeli, şöyle devam etti:

"İlişkilerde mesafe alınması için AB ile her alandaki işbirliği ve diyaloğumuzun sürekli ve sistemli bir zemine oturması ve sürdürülebilir, öngörülebilir şekilde güçlendirilmesi esastır."

Keçeli, Türkiye'nin katılım sürecinin canlandırılması başta olmak üzere, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin müzakerelere ivedilikle başlanması, vize serbestisi süreci, yapısal diyalog mekanizmalarının yeniden canlandırılması ve özellikle siyaset, ekonomi, ulaştırma ve enerji gibi yakın işbirliği gerektiren alanlarda yüksek düzeyli diyalogların yeniden işlevsel hale getirilmesi gibi başlıca konularda somut adımlar atılmasının gerekliliğine dikkati çekti.

GYMNICH TOPLANTILARI NEDİR?
Türkiye'nin 5 yıl aradan sonra davet edildiği Gymnich toplantıları, AB Dışişleri Bakanlarının güncel uluslararası konularda serbestçe görüş alışverişinde bulunmaları için gayriresmi ortam sağlanmasını amaçlıyor.

Gymnich toplantıları, AB'nin dış politika ve güvenlik stratejilerinin koordinasyonunu sağlayarak, üye ülkeler arasında ortak görüş ve strateji geliştirilmesine yardımcı oluyor. Toplantılar, AB'nin ortak dış politika hedeflerini belirlemek ve uygulamak için kritik platform sunuyor.

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