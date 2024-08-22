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MSB'den Irak'la mutabakat açıklaması: "Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi Bağdat’ta kurulacak"

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı kaynakları soruları cevapladı. Bakanlık son bir hafta 38 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 868'i Irak'ın, 895'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1763 oldu. MSB, Irak'la yapılan mutabakat çerçevesinde Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi (Ortak Merkez) Bağdat’ta kurulacağını bildirdi. ABD ve İngiltere'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne asker konuşlandırmasıyla ilgili soruya yanıt veren Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Kim ne yığınak yaparsa yapsın, biz her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 12:06 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 12:41
MSB’den Irak’la mutabakat açıklaması: Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi Bağdat’ta kurulacak

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Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK yuvalarına kilit vurmaya kararlılıkla devam ediyor.

MSB'den Irak'la mutabakat açıklaması

HER TÜRLÜ TEHDİT VE TEHLİKEYE KARŞI MÜCADELEYE DEVAM
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kesintisiz sürdürdüğünü açıkladı.

Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Kesintisiz şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 38, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 868'i Irak'ın, 895'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere bin 763 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Aktürk ayrıca, 3 Ağustos'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilirken 20 Ağustos'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'e bir kez daha başsağlığı diledi.

SON BİR HAFTADA HUDUTLARDA 337 ŞAHIS YAKALANDI
Hudutların, Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz korunduğuna vurgu yapan Aktürk, şunları aktardı:

"Son bir hafta içerisinde, 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 337 şahıs yakalanmış, 01 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8.673 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1.381 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 70.712'ye ulaşmıştır."

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKI
Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar kapsamında farklı coğrafyalarda başarıyla görev yapmaya, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek olmaya, bölgesel ve küresel barış ve istikrara önemli katkılarda bulunmaya devam ettiğini söyledi.

15 Ağustos'ta gerçekleşen Türkiye ile Irak arasında teröre karşı imzalanan mutabakat zaptına değinen Aktürk, "Söz konusu anlaşma ile Bağdat'ta kurulacak olan Türk ve Iraklı personelin birlikte görev yapacağı "Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi" ile istihbarat, bilgi paylaşımı, askerî stratejik planlamalar yapılacak, ayrıca sahadaki unsurlarımız arasında koordinasyon sağlanarak iki ülke için de tehdit olan terör örgütlerine karşı eşgüdüm içerisinde hareket edilecektir" dedi.

Aktürk, tüm dünyanın, İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana her geçen gün katliamları ve bölgeyi felakete sürüklemesini izlemeye devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Uluslararası hukuk ve insancıl hukukun ağır ihlali olan bu saldırılar karşısında, uluslararası aktörlerin sonuç sağlayıcı kararlılıkta olması gerekmektedir. Bu itibarla, kalıcı ateşkese yönelik çalışmaların hızlanmasını ve olumlu neticelenmesini temenni ediyoruz."

HEDEF TERÖR TEHDİDİNİN BERTARAF EDİLMESİ
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Irak ile imzalanan mutabakat zaptıyla; terör örgütleri veya yasaklı örgütlerin iki ülkenin egemenliğine, güvenliğine ve bölgesel güvenliğe oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesi ana hedeftir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı kaynakları soruları cevapladı.

Bakanlık kaynakları, 24 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilmesi beklenen Aksaz Tersane Komutanlığı'ndaki törenin detaylarına ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:

24 Ağustos 2024 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni gerçekleşecektir. Açılış töreninin ardından; PİRİREİS Denizaltısı hizmete girecek, HIZIRREİS Denizaltısı Bayrak Çekme ve Seyir Deneyimlerine başlayacak, MURATREİS Denizaltısı Havuz Donatım Faaliyetlerine başlayacak, YAKIT 2-3-4 Akaryakıt Gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3000 Tonluk Denizaltı Havuzu hizmete girecektir.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin

IRAK İLE İMZALANAN MUTABAKAT ZAPTI
Bakanlık kaynakları, Irak ile imzalanan mutabakat zaptının sahada ne gibi yansımaları olacağına dair sorulara şu yanıtı verdi:

Öncelikle bazı basın yayın organlarında yer alan anlaşma metni gerçek değildir. İmzalanan metinden farklıdır. İmzalanan "Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı" ile taraflar arasında; Askeri ve kolluk güçleri eğitimi, terör örgütlerine karşı mücadele, ortak sınır güvenliği, düzensiz göç ve ortak sınırdan sızmalara karşı mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, istihbarat bilgi alışverişi, askeri savunma alanında işbirliğini kapsamaktadır.

ORTAK OLARAK YÖNETİLECEK
Ayrıca Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi (Ortak Merkez) Bağdat'ta kurulacaktır. Türkiye ve Irak tarafından görevlendirilecek General seviyesindeki birer komutan tarafından ortak olarak yönetilecektir. Ortak Merkezde sadece askeri personel değil, sivil personel de görev yapacaktır. Görev alacak personel sayısı ve niteliği ile çalışma usulleri yapılacak teknik görüşmelerin neticesinde belirlenecektir.

Bağdat'ın havadan görüntüsü.Bağdat'ın havadan görüntüsü.

BAŞİKA ÜSSÜ'NDE ORTAK EĞİTİM VE İŞBİRLİĞİ MERKEZİ KURULACAK
Diğer yandan, Irak ordusuna bağlı Başika Üssü'nde Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulacaktır. Taraflarca ortaklaşa yönetilen Merkez, eğitim, bilgi ve tecrübe paylaşımı alanında faaliyet yürütülecektir. Sonuç olarak imzalanan mutabakat zaptıyla; terör örgütleri veya yasaklı örgütlerin iki ülkenin egemenliğine, güvenliğine ve bölgesel güvenliğe oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesi ana hedeftir.

ABD VE İNGİLTERE'NİN GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ'NE ASKER KONUŞLANDIRMASI
Bakanlık kaynakları, İsrail ve İran arasındaki gerginliğin ardından ABD ve İngiltere'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne asker konuşlandırmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi;

Kıbrıs adasında son dönemde artan hareketlilik ve GKRY'nin devam eden faaliyetleri titizlikle takip edilmekte, KKTC'nin güvenliğine yönelebilecek her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler alınmaktadır. Kim ne yığınak yaparsa yapsın, biz her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Şuan için KKTC'nin güvenliği açısından bir sıkıntı, olumsuz bir durum söz konusu değildir.

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