MSB'den Irak'la mutabakat açıklaması: "Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi Bağdat’ta kurulacak"

15 Ağustos'ta gerçekleşen Türkiye ile Irak arasında teröre karşı imzalanan mutabakat zaptına değinen Aktürk, "Söz konusu anlaşma ile Bağdat'ta kurulacak olan Türk ve Iraklı personelin birlikte görev yapacağı "Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi" ile istihbarat, bilgi paylaşımı, askerî stratejik planlamalar yapılacak, ayrıca sahadaki unsurlarımız arasında koordinasyon sağlanarak iki ülke için de tehdit olan terör örgütlerine karşı eşgüdüm içerisinde hareket edilecektir" dedi.

Aktürk, tüm dünyanın, İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana her geçen gün katliamları ve bölgeyi felakete sürüklemesini izlemeye devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Uluslararası hukuk ve insancıl hukukun ağır ihlali olan bu saldırılar karşısında, uluslararası aktörlerin sonuç sağlayıcı kararlılıkta olması gerekmektedir. Bu itibarla, kalıcı ateşkese yönelik çalışmaların hızlanmasını ve olumlu neticelenmesini temenni ediyoruz."

HEDEF TERÖR TEHDİDİNİN BERTARAF EDİLMESİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Irak ile imzalanan mutabakat zaptıyla; terör örgütleri veya yasaklı örgütlerin iki ülkenin egemenliğine, güvenliğine ve bölgesel güvenliğe oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesi ana hedeftir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı kaynakları soruları cevapladı.

Bakanlık kaynakları, 24 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilmesi beklenen Aksaz Tersane Komutanlığı'ndaki törenin detaylarına ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:

24 Ağustos 2024 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni gerçekleşecektir. Açılış töreninin ardından; PİRİREİS Denizaltısı hizmete girecek, HIZIRREİS Denizaltısı Bayrak Çekme ve Seyir Deneyimlerine başlayacak, MURATREİS Denizaltısı Havuz Donatım Faaliyetlerine başlayacak, YAKIT 2-3-4 Akaryakıt Gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3000 Tonluk Denizaltı Havuzu hizmete girecektir.