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Ankara'daki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi! Ölenlerin kimlikleri belli oldu

Ankara'da 9 Ağustosta yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükselirken soruşturma devam ediyor. Soruşturma için cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilirken Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kayıtları da incelenerek otobüste teknik arıza ve kusur olup olmadığı araştırılıyor.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 15:39 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 15:39
Ankara’daki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi! Ölenlerin kimlikleri belli oldu

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Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında 9 Ağustos'ta meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi ölmüş 2 kişi yaralanmıştı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 11'E YÜKSELDİ
Kazayla ilgili soruşturma devam ederken ağır yaralanan Osman İleri ve Musa Bayar tedavi gördükleri hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Otobüsün son görüntüsü ortaya çıktı

Ağır yaralı 6 hastanın Ankara'daki çeşitli hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

KAZA SABAH KARŞI SAAT 5'TE MEYDANA GELDİ
Ağrı'dan İzmir'e hareket eden Çetin Karayel yönetimindeki Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü 9 Ağustos saat 05.00 sıralarında Ankara-Eskişehir otoyolunun Sincan ilçesi Olukpınar mevkisinde köprünün beton kolonuna çarpmıştı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Kazada, Fezile Baydat, Suna Yaşar Bilgi, Dilan Bayar, Ayşan İlman, Elif Mira İlman, Muhammet Ozan Bayar, Satı Polat, Mahmut Esin ve şoför Çetin Karayel hayatını kaybetmişti.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada, cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı görevlendirmişti.

TEKNİK ARIZA VE KUSUR OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR
Bu kapsamda makine mühendisi, elektrik mühendisi ve trafik bilirkişilerinden 5 kişilik heyet oluşturuldu. Heyet tarafından Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kayıtları da incelenerek otobüste teknik arıza ve kusur olup olmadığı araştırılıyor.

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