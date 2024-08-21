Instagram ve Facebook’ta neden uyuşturucu reklamları var? Meta Ceo’su Zuckerberg köşeye sıkıştı! Çarpıcı değerlendirme:Özgürlük bahane reklam geliri şahane

WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi platformları bünyesinde barındıran Meta, platformlarında 18 yaşının altındaki kullanıcılara reklam verilmesini yasaklıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma Meta'nın kendi kurallarını çiğnediğini açık bir şekilde gözler önüne serdi. Tehlike yalnızca bununla da sınırlı değildi.

Kâr amacı gütmeyen araştırma şirketi Tech Transparency Project, Facebook ve Instagram'da uyuşturucu reklamlarının olduğunu ve kullanıcıların üçüncü taraf hizmetlerine yönlendirildiğini tespit etti.