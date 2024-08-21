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Instagram ve Facebook’ta neden uyuşturucu reklamları var? Meta Ceo'su Zuckerberg köşeye sıkıştı! Çarpıcı değerlendirme:Özgürlük bahane reklam geliri şahane

WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi platformları bünyesinde barındıran Meta'nın reklamlarının bir çoğunun yasa dışı maddelere referanslar içerdiği ve sahte sitelerin verdiği ilanlarla da dolandırıcılara davetiye çıkardığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili ABD Kongresi'nin 19 üyesinin Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e bir mektup gönderdiği öğrenildi. Meta Ceo'sunu oyuncağı olduğu ABD'nin bile köşeye sıkıştırdığına dikkat çeken Sabah Gazetesi'nden Mevlüt Tezel "ABD Kongresi bile ülkeye devasa vergi ödeyen Meta'yı dizginlemek için üst üste sorguya çekiyor. Bizde ise Meta'ya 'yasalara uy' çağırısı yapılınca yasakçı zihniyet oluyor." diyerek çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 10:06 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 10:35
Instagram ve Facebook’ta neden uyuşturucu reklamları var? Meta Ceo’su Zuckerberg köşeye sıkıştı! Çarpıcı değerlendirme:Özgürlük bahane reklam geliri şahane

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WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi platformları bünyesinde barındıran Meta, platformlarında 18 yaşının altındaki kullanıcılara reklam verilmesini yasaklıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma Meta'nın kendi kurallarını çiğnediğini açık bir şekilde gözler önüne serdi. Tehlike yalnızca bununla da sınırlı değildi.

Kâr amacı gütmeyen araştırma şirketi Tech Transparency Project, Facebook ve Instagram'da uyuşturucu reklamlarının olduğunu ve kullanıcıların üçüncü taraf hizmetlerine yönlendirildiğini tespit etti.

ABD Kongresi'nin 19 üyesi, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e şirketin platformunda yasadışı uyuşturucu reklamlarının yayınlanmasını engelleyemediği yönündeki endişelerini dile getiren bir mektup gönderdi.

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6 EYLÜL'E KADAR TARİH VERDİLER
Mektupta Zucherberg'e konuyla ilgili 15 tane farklı soru yöneltildi. Zucherberg'ten mektuu 6 Eylül'e kadar yanıtlaması istendi.

Meta, mektuba yanıt vereceğini belirtirken, şirketin uyuşturucu ile ilgili yüz binlerce reklamı reddettiklerini de açıkladı.

Ancak geçmişte Meta'nın ABD'de "yasa dışı uyuşturucu satışını kolaylaştırmak" suçlamasıyla zaten bir soruşturmadan geçirmiş olduğu ve buna rağmen reklamlar konusunda bir önlem almadığını bilinmekte.

SAHTE SİTELER META'YA REKLAM VERİYOR
Sabah Gazetesi'nden Mevlüt Tezel konuyla ilgili köşesinde bir değerlendirmede bulundu.

Söz konusu reklamların Meta tarafından onaylan ve para kazandıran reklamlar olmasına dikkat çeken Tezel, şu ifadelere yer vedi.

Bu reklamların birçoğunun başlıklarında, açıklamalarında, fotoğraflarında ve reklamveren hesap adlarında yasa dışı uyuşturuculara bariz referanslar içeriyor. Şimdi neden META'nın dolandırıcılık yapan sitelerle ve fenomen paylaşımlarıyla yeterince mücadele etmediğini anlıyor musunuz? Her gün on binlerce insan sahte sitelerin ve dolandırıcıların paylaşımlarının kurbanı oluyor. Bunun en büyük nedeni bu sahte sitelerin ve dolandırıcıların META'ya reklam vermeleri." dedi.

ÖZGÜRLÜK BAHANE REKLAM ŞAHANE
Suç dosyası bu kadar kabarık olan META'ya yönelik Türkiye'nin yasalara uyma çağrılarının yanlış anlaşıldığını ve 'Özgürlüklere müdahale ediliği' şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çeken Tezel, Meta Ceo'sunu oyuncağı olduğu ABD'nin bile köşeye sıkıştırdığına vurgu yaptı.

Tezel, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:

Meta CEO'su Mark ZuckerbergMeta CEO'su Mark Zuckerberg


Oysa özgürlükler bahane, reklam geliri şahane! Uyuşturucu satışı reklamlarına onay veren bir patronun para için yapmayacağı şey olmaz!

ABD Kongresi bile ülkeye devasa vergi ödeyen Meta'yı dizginlemek için üst üste sorguya çekiyor. Bizde ise Meta'ya 'yasalara uy' çağırısı yapılınca yasakçı zihniyet oluyor.

Elbette Instagram'ı, Facebook'u vs. kapatmak çağımıza uygun aksiyonlar değil ama internet devlerinin de bir şekilde dizginlenmesi, yasalara uymalarının sağlanması gerekiyor.

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