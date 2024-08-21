Instagram ve Facebook’ta neden uyuşturucu reklamları var? Meta Ceo’su Zuckerberg köşeye sıkıştı! Çarpıcı değerlendirme:Özgürlük bahane reklam geliri şahane

WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi platformları bünyesinde barındıran Meta, platformlarında 18 yaşının altındaki kullanıcılara reklam verilmesini yasaklıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma Meta'nın kendi kurallarını çiğnediğini açık bir şekilde gözler önüne serdi. Tehlike yalnızca bununla da sınırlı değildi.
Kâr amacı gütmeyen araştırma şirketi Tech Transparency Project, Facebook ve Instagram'da uyuşturucu reklamlarının olduğunu ve kullanıcıların üçüncü taraf hizmetlerine yönlendirildiğini tespit etti.
ABD Kongresi'nin 19 üyesi, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e şirketin platformunda yasadışı uyuşturucu reklamlarının yayınlanmasını engelleyemediği yönündeki endişelerini dile getiren bir mektup gönderdi.
6 EYLÜL'E KADAR TARİH VERDİLER
Mektupta Zucherberg'e konuyla ilgili 15 tane farklı soru yöneltildi. Zucherberg'ten mektuu 6 Eylül'e kadar yanıtlaması istendi.
Meta, mektuba yanıt vereceğini belirtirken, şirketin uyuşturucu ile ilgili yüz binlerce reklamı reddettiklerini de açıkladı.
Ancak geçmişte Meta'nın ABD'de "yasa dışı uyuşturucu satışını kolaylaştırmak" suçlamasıyla zaten bir soruşturmadan geçirmiş olduğu ve buna rağmen reklamlar konusunda bir önlem almadığını bilinmekte.