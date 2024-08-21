Meclis’teki koltuk sayısında değişiklik! AK Parti’nin Meclis’te kaç milletvekili var?

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa edip bağımsız olarak siyasete devam eden İstanbul milletvekilleri Ahmet Ersagun Yücel ve Seyithan İzsiz'in katılımıyla AK Parti'nin Meclis'teki koltuk sayısı 264'ten 266'ya yükseldi.

CHP'NİN DE KOLTUK SAYISI DEĞİŞTİ

Meclis'te CHP'nin de koltuk sayısı değişti. İYİ Parti'den ayrılıp bağımsız olarak siyasete devam eden Adana Milletvekili Adnan Bilici'nin katılımıyla CHP'nin de milletvekili sayısı 127'den 128'e yükseldi.