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Meclis'teki koltuk sayısında değişiklik! AK Parti'nin Meclis'te kaç milletvekili var?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki koltuk sayısında değişiklik oldu. Buna göre AK Parti’nin koltuk sayısı partiye son katılanlarla birlikte 266’ya yükselirken CHP’nin de sandalye sayısı 128’e yükseldi.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 10:23 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 10:23
Meclis’teki koltuk sayısında değişiklik! AK Parti’nin Meclis’te kaç milletvekili var?

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Partilerin genel seçimlerle belirlenen TBMM'deki koltuk sayıları değişti.

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa edip bağımsız olarak siyasete devam eden İstanbul milletvekilleri Ahmet Ersagun Yücel ve Seyithan İzsiz'in katılımıyla AK Parti'nin Meclis'teki koltuk sayısı 264'ten 266'ya yükseldi.

CHP'NİN DE KOLTUK SAYISI DEĞİŞTİ
Meclis'te CHP'nin de koltuk sayısı değişti. İYİ Parti'den ayrılıp bağımsız olarak siyasete devam eden Adana Milletvekili Adnan Bilici'nin katılımıyla CHP'nin de milletvekili sayısı 127'den 128'e yükseldi.

MHP'nin 50, İYİ Parti'nin 32, DEM'in ise 57 milletvekili bulunuyor.

Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı ise 6'ya düştü.

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