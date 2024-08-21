Türkiye’de maymun çiçeği hastalığı var mı? Maymun çiçeği yüzünden okullar kapanacak mı?

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Maymun çiçeği virüsü, Afrika kıtasının çeşitli ülkelerinde ortaya çıktığından beri, bu hastalığın yayılma riski nedeniyle eğitim kurumlarının geleceği merak konusu oldu. Dünya genelinde izlenen bu salgın, Güney Afrika'dan Liberya'ya kadar geniş bir yelpazede tespit edilmişken, Türkiye sınırları içerisinde bu virüsün varlığına dair bir bulgu olmadığını Sağlık Bakanı Memişoğlu ifade etti. Okullarda yeni bir pandemi başlangıcı olasılığına ilişkin spekülasyonlar artarken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konu hakkında henüz bir bilgilendirme yapılmadı. Acaba maymun çiçeği virüsü eğitim öğretim dönemini etkileyebilir mi? İşte detaylar.

Maymun Çiçeği Yüzünden Okullar Kapanacak Mı? Sosyal medya platformlarında maymun çiçeği virüsü sebebiyle okulların tatil edileceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bu konuda net konuştu: "Bilim insanlarıyla yaptığımız değerlendirmelerde, 2024 yılı itibarıyla Türkiye'de maymun çiçeği virüsünün görülmediğini belirledik. Şu ana kadar ülkemizde bu hastalığa rastlanmadı. Umarız ki böyle bir durumla da karşılaşmayız." dedi. Bu bağlamda, Türkiye'de maymun çiçeği virüsü nedeniyle okulların tatil edilmesi ihtimali bulunmamaktadır.