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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi | Talep ABD'den geldi! Neler konuştular?

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerinin son durumu ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 11:10 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 12:38
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi | Talep ABD’den geldi! Neler konuştular?

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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli'nin bildirdiğine göre, ABD'nin talebi üzerine yapılan görüşmede, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerindeki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı BlinkenDışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken

BLİNKEN 9.KEZ ORTA DOĞU'YA BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ
Blinken, geçen yıl 7 Ekim'den bu yana Ortadoğu'ya dokuzuncu kez ziyaret düzenledi. Pazartesi günü ilk durağı İsrail'de, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Daha sonra Mısır'a geçerek Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD'li bakanın son durağı ise dün Katar'ın başkenti Doha oldu.

Blinken, Doha'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerika'nın İsrail ile her gün temas halinde olduğunu, Katarlı ve Mısırlı arabulucuların da Hamas ile "köprü kurucu öneri" üzerinde bir anlaşma sağlamak üzere temas halinde olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde de ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'ye arabuluculuk talebinde bulunmuştu.

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