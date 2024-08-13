ABD’den Türkiye’ye arabuluculuk talebi! Büyükelçi Jeff Flake Orta Doğu’da topyekün savaşın engellenmesi için Ankara’yı işaret etti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İstanbul'da gazetecilerle yaptığı toplantıda "İran ile ilişkisi olan tüm müttefiklerimizden, İran'ı gerilimi azaltması konusunda ikna etmelerini istiyoruz ve bu ülkelerin arasında Türkiye de bulunuyor" dedi.

"TÜRKİYE GERİLİMİN TIRMANMAMASI İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Flake Washington'un Türk muhatapların atıfta bulundu ve "Gerilimin tırmanmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Gerilimin tırmanmayacağı konusunda bizden daha emin görünüyorlar" dedi.

F-35 MESAJI: ABD-TÜRKİYE ARASINDA OLUMLU ADIM

ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye açık destek vermesi Ankara-Washington hattında krize yol açmıştı. ABD, terör örgütü YPG/PKK'ya kaynak sağlarken Türkiye'ye F-35 satma konusunda ise gerilim oluşturması krizi pekiştirmiş ve Ankara'nın Rusya'dan S-400 alması ile kriz had safhaya ulaştı.

ABD'den son dönemde olumlu adımlar gelirken Flake, Ankara-Washington ilişkilerinin "uzun zamandır olduğundan daha iyi bir noktada" olduğunu düşündüğünü söyledi.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ ROL OYNADI"

Türkiye, Ukrayna Savaşı'ndaki arabulucu rolü ile dikkat çekmeye devam ediyor. MİT, ağustos ayı başında ABD ile Rusya arasında esir takasını sağlamıştı. Flake, Türkiye'nin esir takasındaki rolüne dikkat çekti ve "Müzakere tarafında yer almadılar ancak lojistik tarafta önemli bir rol oynadılar" dedi.

"TÜRKİYE BATI'YA DEMİR ATTI"

Flake, haziran ayında Reuters'a verdiği röportajda ABD ile Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki savaşı konusunda yaşadığı görüş ayrılığına rağmen Türkiye'nin Batı'ya "güçlü şekilde demir attığını" ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha önce "hiç bu kadar güçlü olmadığını" söylemişti.

Flake bugün yaptığı açıklamada ise ABD'nin "aktif olarak" ateşkes çağrısı yapmaya başlamasından sonra Ankara ile Washington arasındaki görüş ayrılıklarının azaldığını ancak sürtüşmenin devam ettiğini söyledi.

Flake Türkiye'nin ABD ile ihracatı konusunda ise "Türkiye'den önemli miktarda ürün geldiğini görüyoruz. Bu nedenle daha iyi bir iş birliği yapmak istiyoruz ve birçok yönden bunu başarıyoruz. Rusya'nın şikayet ettiğini biliyorum, bu iyiye işaret" şeklinde konuştu.