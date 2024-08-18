Son dakika haberleri... İran-Lübnan-İsrail hattında gerilim devam ediyor. İsrail'in son saldırısında Lübnan'da bir kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken tansiyon yeniden yükseldi. İşte, dakika dakika bölgede yaşananlar...
İsrail gazetesi Yediot Ahronot Batı Celile bölgesine "ağır drone ve roket" saldırısı düzenlendiğini bildirdi.
İsrail ordusu, Lübnan topraklarından çok sayıda roket atıldığını ve hava savunma sistemlerinin bunlardan bazılarını engellediğini söyledi.
The Jerusalem Post ise saldırıda ço sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildirdi.
İsrail basını, Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru konusundaki anlaşmazlığa henüz bir çözüm bulunamadığını yazdı.
İsrail'deki "Walla" sitesinin haberinde, "Savaşın durdurulması ve esir takası konusunda anlaşmaya varılması yönündeki müzakerelerde asıl anlaşmazlık noktası 14 kilometreye kadar uzanan (Philadelphia koridoru) bu koridordur." ifadesi kullanıldı.
Haberde, Hamas'ın İsrail ordusunun bölgeden tam çekilmesi konusunda ısrarcı olduğu, Tel Aviv yönetiminin ise "Sina bölgesinden kaçakçılık yapılan tünellerin yeniden aktif hale gelmemesi için" Philadelphia koridorunu kontrol altında tutmak istediği belirtildi.
İsrail'in Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılması için Philadelphia Koridorundan "en fazla 6 ay çekilebileceği" ifade edildi.
Walla'ya konuşan ismi açıklanmayan bir güvenlik kaynağı, "Hamas'ın onlarca yıl boyunca inşa ettiği tünelleri aktifleştirmekte zorlanacağını" iddia etti.
Söz konusu kaynak, İsrail'in "Hamas'a ait tünellerin yerini belirleyip yok edemediği için" Philadelphia koridorundan çekilmeyi kabul etmediğini aktardı.
Kaynak, "İsrail güvenlik kurumu, geri dönme ve Hamas'a karşı savaşma gücünü korumakta ısrar ediyor, savaşın durdurulmasını kabul etmiyor." ifadesini kullandı.
İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "Tüm rehineler serbest bırakılıncaya kadar Gazze'den ayrılmayacağız." dedi.
Cohen, "İsrail'in Gazze Şeridi'nin güvenlik kontrolünü ele geçireceğini ve bu durumun da istediği zaman ve yerde geri dönerek saldırı düzenleyebileceğini" ifade etti.
Gazze-Mısır sınırındaki koridora ilişkin Cohen, "Philadelphia koridorunun İsrail'in kontrolü altında kalması gerektiğini" savundu.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, dün, Hamas ile İsrail arasında anlaşmaya varılmasının önünde hala "büyük engellerin" bulunduğu belirtilmişti.
Haberde, İsrail'in Gazze'de Mısır sınırındaki Philadelphia koridoru ile Gazze kenti yakınında bulunan Netzarim koridorunda kalma konusunda ısrarcı olduğu aktarılmıştı.
Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyinde meydana gelen patlamada, 3 askerinin yaralandığını duyurdu.
UNIFIL'ın açıklaması, Lübnan resmi haber ajansı NNA'da paylaşıldı.
Açıklamada, "Lübnan'ın güneyinde, Yarin civarında, Birleşmiş Milletler tabelasının açıkça işaretlendiği araçların yakınında patlama meydana gelmesi sonucu, devriye gezen 3 UNIFIL barış gücü askeri hafif yaralandı." denildi.
UNIFIL, patlamanın neden kaynaklandığının tespiti için soruşturma başlatıldığını kaydetti.
7 Ekim'deki saldırısıyla başlamasından bu yana Orta Doğu'ya dokuzuncu seyahatini gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Kahire'de ateşkes görüşmeleri yeniden başlamadan önce İsrail liderleriyle bir araya gelecek.
7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 40.099 kişi öldü
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail askeri saldırıları son bir gün içinde 25 kişiyi daha katlederken 72 kişiyi ise yaraladı. Buna göre 7 Ekim'den bu yana enklavda ölenlerin sayısı 40,099'a, yaralıların sayısı ise 92,609'a ulaştı.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, "herhangi bir İran saldırısının, Gazze için süren ateşkes müzakerelerini baltalamak dışında, yıkıcı sonuçlarının olacağı" uyarısında bulundu.
“ORTA DOĞU’DA BARIŞ İÇİN GEÇ DEĞİL
Lammy ile Sejourne, İngiliz The Observer gazetesi için "Orta Doğu'da barış için hiçbir zaman geç değil sadece şiddet döngüsünü kırmamız gerek" başlıklı ortak makale kaleme aldı.
Gazze'de ateşkes, iki devletli çözüm ve bölgede uzun vadeli güvenlik ve istikrara ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı makalede, 7 Ekim'den bu yana Gazze dışında Lübnan'da da tansiyonun arttığı, İran'ın bölgeyi daha büyük bir savaşa götürecek şekilde gerginliği tırmandırdığı belirtildi.
Makalede, şiddet döngüsüne şahitlik edildiği ve durumun yanlış hesaplamayla daha derin ve çözülemez hale gelme riski taşıdığı vurgulanarak, gerginliği artırmaya meyilli olan bu döngünün siyasi çözümü daha da zor hale getirdiğine işaret edildi.
Fransa ve İngiltere'nin ulusal çıkarı ve güvenliği, Avrupa ve Orta Doğu'nun güvenliği için iki ülkenin birlikte çalıştığı kaydedilen makalede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri olarak sadece ortak çıkarlara sahip olmadıkları, aynı zamanda İsrail'in ve işgal altındaki Filistin topraklarının güvenliği ile tüm bölgenin istikrarına karşı sorumluluklarının bulunduğu bildirildi.
Makalede, Katar'ın başkenti Doha'daki ateşkes ve esir takası müzakerelerinin Gazze'de acil ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve bölgenin istikrarı için hayati önem taşıdığı belirtildi.
Ateşkes olmadığı takdirde Gazze'deki insani durumun kötüleşeceği anlatılan makalede, tüm insani yardım örgütlerindeki cesur sağlık çalışanlarının çocuk felci salgınını önlemek için adeta yarış içinde bulundukları ancak yalnızca güvenli olduğu zaman aşılama yapabildikleri ifade edildi.
Makalede, barış için hiçbir zaman geç olmadığının ve topyekun bir savaşın kimsenin çıkarına olmayacağının altı çizildi.
Diplomasiye gereken desteğin verilmesi gerektiği vurgulanan makalede, "Herhangi bir İran saldırısının, Gazze için süren ateşkes müzakerelerini baltalamak dışında, yıkıcı sonuçları olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Makalede, bir anlaşmanın sivillerin çektiği acılara son vereceği, güvenlik hissini inşa edeceği ve iki devletli çözüme giden yolu açacağına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
Hiçbir bahane ve gecikme kabul edilemez. Hepimiz bir araya gelmeliyiz. Barış için birleşmeliyiz. Yalnızca siyasi bir çözüm, yolu gözlenen barışı sağlayabilir. Bu yüzden sadece ateşkes istemiyoruz, aynı zamanda İsrail, Hizbullah ve Lübnan'ı da gerginliği BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararında belirtilen ilkeler çerçevesinde çözmek için ABD öncülüğünde başlatılan müzakerelere katılmaya çağırıyoruz.
srail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan’ın güneyinde seyir halindeki bir motosiklete düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA’nın geçtiği habere göre, İsrail ordusuna ait hava araçları sınır bölgesinde yer alan Ayta eş Şaab beldesine hava saldırısı düzenledi.
Seyir halindeki bir motosikletin hedef alındığı saldırıda 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Haberde, ölen ve yaralanan kişilerin kimlik bilgileri hakkında detay paylaşılmadı.
İsrail ordusu, son haftalarda Lübnan'da seyir halindeki motosiklet ve araçlara düzenlediği birçok saldırıda İran destekli Hizbullah mensuplarını hedef almıştı.