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Başkan Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplanacak! Tarih belli oldu

Son dakika gelişmesi! Türk milletinin Anadolu'ya adım atmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıldönümü için büyük bir kutlama gerçekleştirilecek. Bu önemli etkinlikler, zaferin sembol noktası olan Ahlat'ta düzenlenecek. Etkinliklere Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılım gösterecek. Devletin zirvesi, 25 Ağustos'ta Ahlat'ta ve 26 Ağustos'ta Malazgirt'te bir araya gelerek bu anlamlı günü kutlayacak.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 16:09 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 09:53
Başkan Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat’ta toplanacak! Tarih belli oldu

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Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü dolayısıyla 23-26 Ağustos tarihlerinde Ahlat ve Malazgirt'te düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

Etkinlikler kapsamında Millet Bahçesinde 1071 Sultan Alparslan Otağı ile Türk boylarını temsilen 50 çadır kuruldu. Kutlamalar için hazırlıklar tamamlandı, 150 bin metrekare alana çadırlar yerleştirildi.

Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde, Türklere Anadolu'nun kapısını açan Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklar sürüyor.Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde, Türklere Anadolu'nun kapısını açan Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklar sürüyor.

50 çadırda katılımcı illerin stantları ve Türkiye'nin dört bir tarafından katılımın sağlanacağı el sanatları sergileri açılacak.

Etkinliklere dış misyon şefleri de katılacak. Başkan Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan 9 bin 200 abidenin bulunduğu Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret edecek. Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkında da kutlamalar yapılacak.

SELÇUKLU RUHUNU YAŞAYACAKLAR
Birçok medeniyetin izlerini taşıyan Ahlat'ta Başkan Erdoğan'ın talimatı ile yaptırılan millet bahçesi içerisinde Sultan Alparslan Otağı'nda yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçiler Selçuklu ruhunu yaşayacaklar.

KABİNE 25 AĞUSTOS'TA AHLAT TOPLANACAK
Etkşnlikler kapsamında devletin zirvesi 25 Ağustos'ta Bitlis Ahlat'ta ve 26 Ağustos'ta ise Muş, Malazgirt'te buluşacak.

Başkan Erdoğan Ahlat'ta Başkan Erdoğan Ahlat'ta

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, milletvekilleri ve kuvvet komutanlarının da Ahlat ve Malazgirt kutlamalarına katılmaları bekleniyor.

Kabine Ahlat'ta yapılacak! Tarih belli oldu

AhlatAhlat

Konuyla ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

2023 yılında Başkan Erdoğan ve Bahçeli Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etmişti.2023 yılında Başkan Erdoğan ve Bahçeli Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etmişti.


İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 25-26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret edecek, bu vesileyle 25 Ağustos Pazar günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak olan Kabine Toplantısına başkanlık edecektir" dedi.

"TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK"
Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez "Kabine toplantısı inşallah 25 Ağustos'ta Ahlat'ta yapılacak" açıklamasında bulundu.

Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl de kararla ilgili "İnşallah güzel bir ev sahipliği yapacağız. Türkiye tarihinde ilk defa bir ilçede Kabine toplantısı yapılıyor. Bu Ahlatlılar için büyük bir onur. İnşallah Ahlatlılar da bunun kıymetini bilecek ve üzerine düşen görevi yapacaktır, bundan hiçbir şüphem yok. 23-25 Ağustos tarihleri arasında bütün hemşehrilerimizin etkinliklere katılımını ve sahiplenmesini bekliyoruz" dedi.

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