Başkan Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat’ta toplanacak! Tarih belli oldu

Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü dolayısıyla 23-26 Ağustos tarihlerinde Ahlat ve Malazgirt'te düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.
Etkinlikler kapsamında Millet Bahçesinde 1071 Sultan Alparslan Otağı ile Türk boylarını temsilen 50 çadır kuruldu. Kutlamalar için hazırlıklar tamamlandı, 150 bin metrekare alana çadırlar yerleştirildi.
Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde, Türklere Anadolu'nun kapısını açan Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklar sürüyor.
50 çadırda katılımcı illerin stantları ve Türkiye'nin dört bir tarafından katılımın sağlanacağı el sanatları sergileri açılacak.
Etkinliklere dış misyon şefleri de katılacak. Başkan Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan 9 bin 200 abidenin bulunduğu Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret edecek. Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkında da kutlamalar yapılacak.
SELÇUKLU RUHUNU YAŞAYACAKLAR
Birçok medeniyetin izlerini taşıyan Ahlat'ta Başkan Erdoğan'ın talimatı ile yaptırılan millet bahçesi içerisinde Sultan Alparslan Otağı'nda yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçiler Selçuklu ruhunu yaşayacaklar.