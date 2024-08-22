Başkan Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat’ta toplanacak! Tarih belli oldu

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 25-26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret edecek, bu vesileyle 25 Ağustos Pazar günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak olan Kabine Toplantısına başkanlık edecektir" dedi.

"TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK"

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez "Kabine toplantısı inşallah 25 Ağustos'ta Ahlat'ta yapılacak" açıklamasında bulundu.

Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl de kararla ilgili "İnşallah güzel bir ev sahipliği yapacağız. Türkiye tarihinde ilk defa bir ilçede Kabine toplantısı yapılıyor. Bu Ahlatlılar için büyük bir onur. İnşallah Ahlatlılar da bunun kıymetini bilecek ve üzerine düşen görevi yapacaktır, bundan hiçbir şüphem yok. 23-25 Ağustos tarihleri arasında bütün hemşehrilerimizin etkinliklere katılımını ve sahiplenmesini bekliyoruz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN