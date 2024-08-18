Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital bağımlılıkla mücadelede yeni bir strateji geliştirdiklerini söyledi. Göktaş, "cinsiyetsizleştirme kampanyalarının" ise küresel dayatmaya dönüştüğünü ve bunun son örneğinin Paris Olimpiyatları'nın açılışında görüldüğünü belirtti. Göktaş, doğurganlık hızındaki düşüşün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından "varoluşsal tehdit" olarak nitelendirildiğini ve bu konuda kapsamlı saha araştırması başlatacaklarını kaydetti. Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Göktaş'ın açıklamalarını köşesine taşıdı.

İşte Göktaş'ın aile yapısı ve var olan tehditler hakkındaki açıklamaları:

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE: Dijital çağla birlikte bağımlılık türleri de arttı. Biz de mücadele yöntemlerimizi çeşitlendiriyoruz. Bağımlılığın her türlüsüyle mücadele için Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yeni bir kurul oluşturuyoruz. Son dönemde artan dijital ve oyun bağımlılığı çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığını olumsuz etkiliyor. Dijital oyunlar çocukların ve ergenlerin gerçeklik algısını değiştiriyor. Hatta ergenlerin radikalleşmesinde araç olarak kullanılıyor.