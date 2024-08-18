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Dijital bağımlılığa karşı özel kurul! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş açıkladı: Cinsiyetsizleştirmeye karşı risk haritası!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, dijital bağımlılıkla mücadele için yeni stratejiler üzerinde çalıştıklarını vurgulayarak özellikle aile yapısını hedef alan içeriklerin bulunduğu dijital mecrada cinsiyetsizleştirme çabalarına dikkat çekti. Göktaş, “Küresel Tehditlere Karşı Aileyi Koruma Planımız içinde, "cinsiyetsizleştirme ile mücadele"ye özel yer verdik” ifadelerini kullandı. İl il, ilçe ilçe hatta mahalle mahalle çalıştıklarını vurgulayan Göktaş, “Aile odaklı sosyal politika ve hizmetleri yerel düzeydeki risk ve tehditleri belirleyip, risk haritaları çıkaracağız. Mahalle bazlı sosyal hizmet modelini hayata geçireceğiz” dedi.

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 07:38 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 07:49
Dijital bağımlılığa karşı özel kurul! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş açıkladı: Cinsiyetsizleştirmeye karşı risk haritası!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital bağımlılıkla mücadelede yeni bir strateji geliştirdiklerini söyledi. Göktaş, "cinsiyetsizleştirme kampanyalarının" ise küresel dayatmaya dönüştüğünü ve bunun son örneğinin Paris Olimpiyatları'nın açılışında görüldüğünü belirtti. Göktaş, doğurganlık hızındaki düşüşün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından "varoluşsal tehdit" olarak nitelendirildiğini ve bu konuda kapsamlı saha araştırması başlatacaklarını kaydetti. Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Göktaş'ın açıklamalarını köşesine taşıdı.

İşte Göktaş'ın aile yapısı ve var olan tehditler hakkındaki açıklamaları:

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE: Dijital çağla birlikte bağımlılık türleri de arttı. Biz de mücadele yöntemlerimizi çeşitlendiriyoruz. Bağımlılığın her türlüsüyle mücadele için Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yeni bir kurul oluşturuyoruz. Son dönemde artan dijital ve oyun bağımlılığı çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığını olumsuz etkiliyor. Dijital oyunlar çocukların ve ergenlerin gerçeklik algısını değiştiriyor. Hatta ergenlerin radikalleşmesinde araç olarak kullanılıyor.

ESKİŞEHİR'DEKİ OLAY: Bu noktada ailelerin de dikkatli olması gerekiyor. Ailelere, "Gözünden sakındığını dijitalden sakın" diyoruz. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşılabilen DUY diye tabir ettiğimiz, "Çocuklar İçin Duy, Duyarlı Ol" ihbar hattımız var. Sosyal medyada çocukları ve aileleri tehdit eden içerikleri 7/24 takip ediyor, zararlı içeriklere anında müdahale ediyoruz.

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YAZARLIK HAYALİ İSTİSMARI: Wattpad diye bir platformun Türkiye'de 3 milyondan fazla takipçisi var. Çoğu 18 yaş altı. Çocukların hikâye yazdığı, yazarların kendilerini keşfettiği masum bir platform olarak kulağa çok hoş geliyor. Ancak bu platformda çocuklarımız her türlü zorbalık, şiddet, cinsel istismar, intihar, madde bağımlılığı gibi olumsuz içeriklere maruz kalıyordu. Türkiye'de bir temsilcisi de yok. İçerik şikâyetimizi iletecek muhatap bulamadık. Aksine, 'VPN kullanın' diye takipçilerini yönlendirdiler. Haliyle erişimi engellemek durumunda kaldık.

DOĞURGANLIK ARAŞTIRMASI: Türkiye'nin yaşlı nüfusu son beş yılda yüzde 21.4 arttı. Ülkemizdeki doğurganlık hızı 1.51'e gerilemiş durumda. Bu da kritik seviye olan 2.1'in altında. Nüfusumuz Avrupa'ya göre genç olsa da bir alarm durumu söz konusu. Cumhurbaşkanımız bu konuyu "varoluşsal bir tehdit" olarak nitelendiriyor. Bu nedenle Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığımızı kurduk. Aile ve Gençlik Fonu'nun kapsamına doğum hızı en düşük olan Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini de aldık.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET:
Bu, siyaset üstü, tüm insanlığı ilgilendiren bir mesele. Kadına yönelik şiddete, sıfır toleransla yaklaşıyoruz. Biçim için bir vaka bile fazla bir vakadır. Bakıyorsunuz, "Bir fiske bile vurmadım" diyor ama psikolojik şiddet uyguluyor, kadını kişiliğini yok ediyor. 6284 sayılı yasa, kadını koruyan çok kıymetli bir düzenleme. Bu yıl kadına yönelik şiddetle ilgili kapsamlı bir araştırma da yapıyoruz.

CİNSİYETSİZLEŞTİRME:
Cinsiyetsizleştirme dünya geneline yayılan önemli bir risk. Neredeyse küresel bir dayatmaya döndü. Sosyal medyada, olimpiyatların açılışında dahi cinsiyetsizleştirme ile ilgili yoğun bir propaganda olduğunu görüyoruz. Küresel Tehditlere Karşı Aileyi Koruma Planımız içinde, "cinsiyetsizleştirme ile mücadele"ye özel yer verdik. Bizce, nüfusun azalması bundan bağımsız bir konu değil. Kadın-erkek mefhumu ortadan kaldırılmak isteniyor. Sağlıklı aile, çocuk sahibi olma değersizleştiriliyor.

ROL MODEL BULUŞMALARI:
Devlet korumasında yetişen başarılı isimleri devlet korumasındaki çocuklarımızla buluşturacağız. "Rol Model Buluşmaları" düzenleyeceğiz. Çocuklarımızın, mesleğinde başarılı isimlerle bir araya gelmelerini, tecrübeden yararlanmasını sağlayacağız.

AİLENİN KORUNMASI
Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planımızla nesiller arası iletişim ve dayanışmanın artırılmasını, genç nüfus yapısının sürdürülmesini, aile bireylerinin sorun çözme kapasitesinin geliştirilmesini hedefliyoruz. Aileyi, zararlı akım ve alışkanlıklara karşı dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyoruz.

Aile odaklı sosyal politika ve hizmetleri yerel düzeydeki risk ve tehditleri belirleyip, risk haritaları çıkaracağız. Mahalle bazlı sosyal hizmet modelini hayata geçireceğiz.

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