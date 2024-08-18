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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! Bir haftada 2 milyona yakın araca denetleme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son bir haftada 1 milyon 971 bin 985 aracın denetlendiğini 447 bin 672 araç hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 07:55 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 08:15
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! Bir haftada 2 milyona yakın araca denetleme

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 8-15 Ağustos'ta 1 milyon 971 bin 985 aracın denetlendiğini, 447 bin 672 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince bir haftadaki trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

Bu kapsamda 1 milyon 971 bin 985 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 275, hız ihlalinde bulunan 134 bin 588, periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 165, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 772, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 102 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 710 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 447 bin 672 sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.

"LÜTFEN TRAFİK KURALLARINA HARFİYEN UYALIM, AŞIRI HIZ YAPMAYALIM"

Yerlikaya, bu yılın 7 aylık döneminde ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 35'inin yasal veya uygun olmayan hızlarda araç kullanımı nedeniyle meydana geldiği bilgisini verdi.

Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında ilk sırada yer alan aşırı hız ile etkin mücadele yürütüldüğünü ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ülke genelinde hem şehir içlerinde hem de otoyollar dahil tüm şehirler arası kara yollarında ortalama hız tespit sistemlerine ek olarak mevcut mobil radar araçlarımızı yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen yeni nesil 'Mobil Hız Tespit Sistemleri' ile takviye yaparak güçlendirdik. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim."

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