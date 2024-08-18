Orgeneralliğe yükselen Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Hüseyin Kurtoğlu da FETÖ kumpası ile savaşmış

Kurtoğlu'nun uzun yıllar mücadele ettiği FETÖ'nün kumpasının detayları ise şöyle: Silivri Cezaevi'ndeki bir tutuklunun İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla babasının cenazesine katılması için yol süresi hariç 2 gün izin verildi. Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, Bir astsubay, bir uzman çavuş ve 2 er, tutukluyu cezaevi aracıyla 24 Kasım 2011 sabahı Tekirdağ Muratlı'daki cenaze evine götürdü.

Defnin ardından geceyi geçirmesi için Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ne kondu. Tutuklu ertesi gün, tekrar cenaze evine götürüldükten sonra Silivri'ye getirildi. Dönemin Silivri Savcısı Mehmet Kurt, tutukluya refakat eden askerler hakkında, "Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan resen soruşturma başlattı. Tutuklu şikâyetçi olmamasına rağmen soruşturmayı sürdüren savcı, cenaze izninin kullanılmasına dair yazışmalarda adı ve imzası olmayan, diğer sanıklara bu yönde emir verdiğine ilişkin herhangi bir delil bulunmayan dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanı Hüseyin Kurtoğlu'nu, en üst dereceli kolluk amiri sıfatıyla soruşturmaya dâhil etti. Kurtoğlu'nun soruşturulabilmesi için ilgili yasa gereğince HSYK'dan izin alınması gerekirken Savcı Kurt, buna uymadan iddianame düzenledi.