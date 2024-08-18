Orgeneralliğe yükselen Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Hüseyin Kurtoğlu da FETÖ kumpası ile savaşmış

Orgeneral Ali Çardakcı'nın Jandarma Genel Komutanlığı'na atanmasının ardından FETÖ'nün türlü kumpaslarıyla terfi olması engellenmek istenen Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, orgeneralliğe yükseldi.
Orgeneral Ali Çardakcı'nın Jandarma Genel Komutanlığı'na atanmasının ardından FETÖ'nün türlü kumpaslarıyla terfi olması engellenmek istenen Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, orgeneralliğe yükseldi.
Kurtoğlu'nun uzun yıllar mücadele ettiği FETÖ'nün kumpasının detayları ise şöyle: Silivri Cezaevi'ndeki bir tutuklunun İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla babasının cenazesine katılması için yol süresi hariç 2 gün izin verildi. Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, Bir astsubay, bir uzman çavuş ve 2 er, tutukluyu cezaevi aracıyla 24 Kasım 2011 sabahı Tekirdağ Muratlı'daki cenaze evine götürdü.
Defnin ardından geceyi geçirmesi için Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ne kondu. Tutuklu ertesi gün, tekrar cenaze evine götürüldükten sonra Silivri'ye getirildi. Dönemin Silivri Savcısı Mehmet Kurt, tutukluya refakat eden askerler hakkında, "Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan resen soruşturma başlattı. Tutuklu şikâyetçi olmamasına rağmen soruşturmayı sürdüren savcı, cenaze izninin kullanılmasına dair yazışmalarda adı ve imzası olmayan, diğer sanıklara bu yönde emir verdiğine ilişkin herhangi bir delil bulunmayan dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanı Hüseyin Kurtoğlu'nu, en üst dereceli kolluk amiri sıfatıyla soruşturmaya dâhil etti. Kurtoğlu'nun soruşturulabilmesi için ilgili yasa gereğince HSYK'dan izin alınması gerekirken Savcı Kurt, buna uymadan iddianame düzenledi.
2.5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
İddianamenin kabulü üzerine başlayan yargılamada dönemin Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Ahmet Türkeri, Kurtoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapsine hükmetti. Yargıtay 14. Ceza Dairesi ise Kurtoğlu hakkında verilen kararı onadı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karar düzeltme istemi üzerine dosyayı yeniden görüşen ve farklı heyetle toplanan Yargıtay 14. Ceza Dairesi bu kez kararı bozdu. Kurtoğlu, söz konusu dosyadan beraat etse de generalliğe yükselemedi. Davanın açıldığı yıl Kurtoğlu'nun yerine tuğgeneralliğe yükselen isim ise FETÖ'nün örgüt amacı kapsamında hareket eden Hamza Celepoğlu'ydu. Celepoğlu, 1 Ocak 2014'te Hatay Kırıkhan'da ve 19 Ocak 2014'te Adana Ceyhan'da MİT TIR'larına yönelik düzenlenen operasyonun emrini vermişti.
JANDARMA GENEL KOMUTAN YARDIMCISI KORGENERAL HÜSEYİN KURTOĞLU KİMDİR?
Korgeneral Hüseyin KURTOĞLU 1962 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul-Gültepe'de tamamlamış, 1977 yılında Işıklar Askeri Lisesine, 1981 yılında Kara Harp Okuluna girmiş ve 30 Ağustos 1985 yılında JandarmaTeğmen olarak mezun olmuştur.
1986 yılında Tuzla Piyade Okulunda, 1987 yılında Jandarma Subay Okulundaki eğitimini müteakip sırasıyla; 1987-1988 yılları arasında Silvan 10'uncu Jandarma Eğitim Alay K.lığında Tk. K.lığı, 1988-1990 yılları arasında Yüksekova 2'nci J. Snr. Tb. 5'inci J. Snr. Bl. K.lığı, 1990-1992 yılları arasında İzmir - Aliağa, 1992-1994 yılları arasında Siirt - Eruh İlçe J. K.lıkları, 1994-1996 yılları arasında J. Loj. K.lığı J. Poligon Bl. K.lığı görevlerinde bulunmuştur.
1996 yılında kazandığı Kara Harp Akademisinden 1998 yılında Kurmay Subay olarak mezun olmuş, 2000 yılında ise Silahlı Kuvvetler Akademisi eğitimini tamamlamıştır.
Kurmay Subay olarak;1998-2002 yıllarında J. Eğt. K.lığında Eğt. Öğt. Pl. Ş. Md.lüğü, 2002-2003 yıllarında Diyarbakır J. Blg. K.lığı Hrk. Asyş. Eğt. Ş. Md.lüğü, 2003-2005 yıllarında J. Gn. K.lığı İstihbarat Bşk.lığında Bölücü Faaliyetler Ş. Md.lüğü, 2005-2007 yıllarında Aydın J. Blg. K.lığı Kurmay Başkanlığı, 2007-2010 yıllarında 116'ncı J. Eğt. A.K.lığı, 2010-2012 yıllarında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, 2012-2016 yıllarında İstanbul J.Blg.K.lığında Kh.Sb.lığı görevlerini yürütmüştür.
2016 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi ettirilmiştir.
2016-2017 yılları arasında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı görevini yürütmüş olup, 2017 yılında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı görevine atanmış, 2018 yılında Tümgeneral rütbesine terfi ettirilerek 2018-2020 yılları arasında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı görevini yürütmüştür.
2020-2022 yılları arasında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı görevini yürütmüş olup, 12 Ağustos 2022 tarihli ve 2022/408 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Korgeneralliğe terfi ederek Jandarma Genel Komutan Yardımcısı (Aydın) olarak atanmıştır.
Korgeneral Hüseyin KURTOĞLU evli olup, Fransızca bilmektedir.