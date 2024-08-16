Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM’de: Gazze’ye gideceğim!

1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısı üzerine dün Gazze için olağanüstü toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'ye gelmesi ile birlikte tarihi oturum başladı. Kurtulmuş oturumun açılış konuşmasını yaptıktan sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas kürsüye çıktı. İşte Abbas'ın konuşmasından öne çıkanlar: Konuşmama on binlerce şehidimize rahmetle söze başlamak istiyorum. İsrail'in saldırıları, cinayetleri ve soykırım suçu nedeniyle Gazze'de, Batı Şeria'da ve Kudüs'te şehit olanları anarak başlamak istiyorum. Bunların en sonuncusu da lider İsmail Heniyye'ye karşı işlenen suç olmuştur. Filistin halkını ve haklı davasını destekleyen kardeş Türk halkına teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin öncü rolünü takdirle karşılıyoruz. Soykırımın asıl amacı Filistin'i yok etmektir. Gazze Filistin devletinin ayrılmaz asli bir parçasıdır. Gazze'de bir başka devlet olamaz, Gazze'siz Filistin devleti olamaz. İsrail hükümetinin yalanlarına aklı başında olan hiç kimse inanmaz. Gazze bizimdir. Bizler hiçbir şekilde topraklarımızı bir karış dahi olsa vermeyeceğiz. Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gitme kararı aldık. Bedeli hayatımda olsa gideceğim. Hayatımız Gazze'deki bir çocuğun hayatından değerli değil.

Erdoğan, Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı'yı takip etmek üzere TBMM'ye geldi. Erdoğan, Abbas ile bir süre sohbet etti.



KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, konuşmasında Kudüs vurgusu da yaptı: Gazze Filistin devletinin ayrılmaz asli bir parçasıdır. Gazze'de bir başka devlet olamaz, Gazze'siz Filistin devleti olamaz. İlk kıblemiz Kudüs'ten ödün vermemiz mümkün değildir. Filistin toprağının bir taşını gözden çıkaran bizden değildir.



AYAĞI KIRILDI

Türkiye'nin davetiyle Ankara'ya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen olağanüstü oturumda hitap etti. Meclis oturumuna CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katılmadı. Özel'in neden katılmadığı ise merak konusuydu. Konuyla ilgili CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, açıklamada bulundu. Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağında kırık olduğunu duyurdu. Özel'in bir kaza sonucu ayağını kırdığını açıkladı. Başarır, "Özgür Özel bugün burada olmayı çok istiyordu ama ayağında basit bir kırık oluştu. Büyük ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek" diye konuştu.





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