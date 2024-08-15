Kayseri’de kızının erkek arkadaşını öldüren baba, 46 gün sonra Adana’da yakalandı

Kayseri 'nin Talas ilçesinde 1 Temmuz akşamı meydana gelen olayda, Şükrü A. (36) kızı T.A.'nın (15) erkek arkadaşı Osman Can Gündüz 'ü (16) tabancayla vurarak ağır yaraladı. Olay günü Gündüz, T.A.'yı kaldırımda yürürken gördü ve yanına gitti. Şükrü A., bu durumu fark edince kızı ve Gündüz'ü takip etmeye başladı.

Kız arkadaşının babası tarafından öldürülen Osman Can Gündüz

KIZININ ERKEK ARKADAŞINI

Gündüz, arkadaşlarının aracına binip kaçmaya çalıştı, ancak Şükrü A., aracıyla Gündüz'ün aracına çarptı ve durdurdu. Aracından inip Gündüz'e yönelen Şükrü A., Gündüz'ü vurarak ağır yaraladı ve kızıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Şükrü A., bir süre sonra kızını Doğu Terminali'ne bırakıp, aracıyla kaçtı.