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Kayseri’de kızının erkek arkadaşını öldüren baba, 46 gün sonra Adana’da yakalandı

Kayseri’de, kızı T.A’nın erkek arkadaşı Osman Can Gündüz’ü tabancayla vurarak ağır yaralayan Şükrü A., 46 gün sonra Adana’da yakalandı. Gündüz, hastanede 17 gün süren tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 23:48 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 23:48
Kayseri’de kızının erkek arkadaşını öldüren baba, 46 gün sonra Adana’da yakalandı

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Kayseri'nin Talas ilçesinde 1 Temmuz akşamı meydana gelen olayda, Şükrü A. (36) kızı T.A.'nın (15) erkek arkadaşı Osman Can Gündüz'ü (16) tabancayla vurarak ağır yaraladı. Olay günü Gündüz, T.A.'yı kaldırımda yürürken gördü ve yanına gitti. Şükrü A., bu durumu fark edince kızı ve Gündüz'ü takip etmeye başladı.

Kız arkadaşının babası tarafından öldürülen Osman Can Gündüz Kız arkadaşının babası tarafından öldürülen Osman Can Gündüz

KIZININ ERKEK ARKADAŞINI

Gündüz, arkadaşlarının aracına binip kaçmaya çalıştı, ancak Şükrü A., aracıyla Gündüz'ün aracına çarptı ve durdurdu. Aracından inip Gündüz'e yönelen Şükrü A., Gündüz'ü vurarak ağır yaraladı ve kızıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Şükrü A., bir süre sonra kızını Doğu Terminali'ne bırakıp, aracıyla kaçtı.

Kızının erkek arkadaşını öldüren baba 46 gün sonra Adana'da yakalandı Kızının erkek arkadaşını öldüren baba 46 gün sonra Adana'da yakalandı

17 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından ağır yaralanan Gündüz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen 17 gün sonra hayatını kaybetti. Gündüz'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Talas ilçesinde toprağa verildi.

Osman Can Gündüz'ü tabancayla öldüren baba Şükrü A. Osman Can Gündüz'ü tabancayla öldüren baba Şükrü A.

46 GÜN SONRA YAKALANDI

Polis, kaçan Şükrü A.'yı 46 gün süren bir aramanın ardından Adana'da yakaladı. Gözaltına alınan Şükrü A., adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

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