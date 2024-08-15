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Muğla’da göçmen operasyonu: 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 21 göçmen yakalandı

Muğla’nın Datça ve Marmaris ilçelerinde yapılan operasyonlarda 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 21 göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 21:37 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 21:37
Muğla’da göçmen operasyonu: 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 21 göçmen yakalandı

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Muğla'nın Datça ve Marmaris ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda toplamda 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 21 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Datça açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salındaki 4'ü çocuk 30 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Ayrıca ilçedeki Gedik Koyu'nda 1 göçmen yakalandı. Marmaris'te Hayıtlı sahilinde ise 20 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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