Muğla’da göçmen operasyonu: 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 21 göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ve Marmaris ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda toplamda 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 21 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Datça açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salındaki 4'ü çocuk 30 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Ayrıca ilçedeki Gedik Koyu'nda 1 göçmen yakalandı. Marmaris'te Hayıtlı sahilinde ise 20 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.