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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplanıyor! Instagram ve ROBLOX masada... TikTok'un akıbeti ne olacak?

Instagram'a erişim engelinin kaldırılması ve ROBLOX'a getirilen kısıtlama sonrası TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplanıyor. Toplantıda TikTok'la ilgili son durum da masaya yatırılacak. Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "TikTok meselesi, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir. Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor" demişti.

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 09:28 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 09:56
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplanıyor! Instagram ve ROBLOX masada... TikTok’un akıbeti ne olacak?

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu Instagram, ROBLOX, TikTok ve dijital gündemle toplanıyor.

INSTAGRAM TÜRKİYE'NİN ŞARTLARINI KABUL ETTİ

Bilindiği üzere Instagram'a katalog suçlar kapsamında erişim yasağı getirildi. 8 gün erişime kapalı olan Instagram Türkiye'nin şartlarını kabul ettikten sonra 10 Ağustos'ta yeniden erişime açıldı.

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Instagram, PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve paylaşımların kaldırılacağını taahhüt etti.
Roblox uygulamasında paylaşılan ve çocukların istismarına neden olan cinsel içeriklerRoblox uygulamasında paylaşılan ve çocukların istismarına neden olan cinsel içerikler

ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ

Pedofili, eşcinsellik ve cinsel içerikli oyunlar barındıran, 15 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan ROBLOX'a da erişim engeli getirildi. ROBLOX'a erişim engelini Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği 'çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle' getirdi.

Yasaklanan ROBLOX, Türkiye'nin haklı endişelerine katıldıklarını belirterek "Topluluğumuzu güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız ve küresel politika yapıcıların çocukları koruma konusundaki kararlılığını paylaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

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"GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAYI TEREDDÜT ETMEYİZ"

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Dijital Mecralar Komisyonu olarak tehlikeli oyunları tespit ettiğimizde gerekli önlemleri almakta tereddüt etmeyiz. Bu olayı da özel olarak gündemimize alacağız." dedi.

Komisyonda TikTok'un durumu da masaya yatırılacakKomisyonda TikTok'un durumu da masaya yatırılacak


TİKTOK KAPATILACAK MI?

Instagram ve ROBLOX'un yanı sıra TikTok'ta da aile ve toplum yapısını zedeleyen skandal yayınların ardı arkası kesilmiyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda TikTok'un kapatılması durumu da ele alınacak.

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"MİLLETİMİZ TİKTOK'UN KAPATILMASINI İSTİYOR"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "TikTok meselesi, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir. Yapılan paylaşımlar o kadar tuhaf, o kadar gerçeklikten kopuk ki bunları onaylamak mümkün değil. TikTok'un kapatılması, erişim engelinin getirilmesi noktasında komisyon olarak bir tavrımız yoktur, bu Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) tavrıdır. Ama bana komisyon başkanı olarak sorsanız, siyaset milletle beraber yapılır. Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor" dedi.

Yayman son günlerde TikTok'ta paylaşılmaya başlanan Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili içeriklere de tepki göstererek, "Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili TikTok'taki paylaşımları asla onaylamıyoruz, tasvip etmiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir değer olarak içinin boşaltılması ve Mustafa Kemal figürünün trolleşmesine ve trolleştirilmesini asla onaylamıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ortak değeridir ve trolleşmenin bu noktaya gelmesi aslında dijital dünyanın içine girdiği krizin en önemli göstergelerinden bir tanesidir" diye konuştu.

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