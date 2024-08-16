Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM
) Dijital Mecralar Komisyonu Instagram
, ROBLOX
, TikTok
ve dijital gündemle toplanıyor.
INSTAGRAM TÜRKİYE'NİN ŞARTLARINI KABUL ETTİ
Bilindiği üzere Instagram'a katalog suçlar kapsamında erişim yasağı getirildi. 8 gün erişime kapalı olan Instagram Türkiye'nin şartlarını kabul ettikten sonra 10 Ağustos'ta yeniden erişime açıldı.
Instagram erişim kısıtlaması sonrası yapılan görüşmelerde Türkiye'nin şartlarını kabul etti
Instagram, PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve paylaşımların kaldırılacağını taahhüt etti.
Roblox uygulamasında paylaşılan ve çocukların istismarına neden olan cinsel içerikler
ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ
Pedofili, eşcinsellik ve cinsel içerikli oyunlar barındıran, 15 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan ROBLOX'a da erişim engeli getirildi. ROBLOX'a erişim engelini Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği 'çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle' getirdi.
Yasaklanan ROBLOX, Türkiye'nin haklı endişelerine katıldıklarını belirterek "Topluluğumuzu güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız ve küresel politika yapıcıların çocukları koruma konusundaki kararlılığını paylaşıyoruz" açıklamasını yaptı.
"GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAYI TEREDDÜT ETMEYİZ"
Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Dijital Mecralar Komisyonu olarak tehlikeli oyunları tespit ettiğimizde gerekli önlemleri almakta tereddüt etmeyiz. Bu olayı da özel olarak gündemimize alacağız." dedi.