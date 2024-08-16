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Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl, ne kanseriydi? Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında? İbrahim Tatlıses kötü haberi verdi

Türk müziğinin usta ismi İbrahim Tatlıses, yakın dostu Aydemir Akbaş’ın sağlık durumu hakkında endişe verici bir paylaşım yaptı. Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 88 yaşındaki Aydemir Akbaş’ın yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu. Peki, usta oyuncu Aydemir Akbaş kimdir ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde…

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 08:51 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 08:51
Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl, ne kanseriydi? Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında? İbrahim Tatlıses kötü haberi verdi

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İbrahim Tatlıses, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yakın dostu Aydemir Akbaş'ın yoğun bakıma alındığını duyurarak sevenlerinden dua istedi. 88 yaşındaki usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu merak konusu olurken, Tatlıses'in paylaşımı büyük ilgi gördü. Aydemir Akbaş kimdir, nasıl tanınmıştır? İşte tüm detaylar…

Sevilen sanatçı Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Akbaş'ın yoğun bakıma kaldırıldığını duyurarak sevenlerini üzdü. İşte detaylar...

Uzun süredir kanser tedavisi gören 88 yaşındaki usta oyuncu Aydemir Akbaş, bugün evinde baygın bulunarak hastaneye kaldırıldı. Akbaş'ın yakınları, ünlü oyuncunun durumunun ciddiyetini koruduğunu ve şu anda yoğun bakımda tedavi altında olduğunu bildirdi.

KOLON, GIRTLAK VE BAĞIRSAK KANSERİ İLE MÜCADELE EDİYORDU

Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanserleriyle mücadele eden Akbaş, bir süre önce yeniden kansere yakalandığını duyurmuş ve tedavi sürecine devam etmişti. Sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kendimi gayet iyi hissediyorum. Sevenlerime de müjde olsun, kanser değerlerim yarı yarıya azalmış. Bırakmak yok, tedaviye devam," ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Tatlıses'in paylaşımıİbrahim Tatlıses'in paylaşımı

İBRAHİM TATLISES'TEN DUALAR İSTENDİ

Aydemir Akbaş'ın yakın dostu İbrahim Tatlıses, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş, şu anda yoğun bakımda. Siz değerli sevenlerimden dua bekliyorum. Saygılarımla," şeklinde konuştu.

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