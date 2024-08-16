Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl, ne kanseriydi? Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında? İbrahim Tatlıses kötü haberi verdi

KOLON, GIRTLAK VE BAĞIRSAK KANSERİ İLE MÜCADELE EDİYORDU

Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanserleriyle mücadele eden Akbaş, bir süre önce yeniden kansere yakalandığını duyurmuş ve tedavi sürecine devam etmişti. Sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kendimi gayet iyi hissediyorum. Sevenlerime de müjde olsun, kanser değerlerim yarı yarıya azalmış. Bırakmak yok, tedaviye devam," ifadelerini kullanmıştı.