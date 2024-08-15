Kemal Kılıçdaroğlu ve Fatih Altaylı mahkemelik oldu



Kılıçdaroğlu'nun zehir zemberek bu sözlerine Fatih Altaylı'dan yanıt gecikmedi.



Altaylı, "O metni kaleme almak makul bir insanın işi değil, o kadar edepsiz ve terbiyesiz metin. Onun hesabını yargıda verecek zaten.

Ona o metni yazdıranlar, o metni yazıp onun eline bunu yollayalım diyenler Türkiye'de bugün olan biten gelinen durumda sorumlulardır" dedi.