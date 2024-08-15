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"Merkep" kavgası yargıya düştü! Kemal Kılıçdaroğlu ve Fatih Altaylı mahkemelik oldu: "FETÖ yalakası kepaze, kadın düşmanı namert"

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Merkepler adam olur sen olmazsın. FETÖ yalakası kepaze. Kadın düşmanı namert" diyerek Fatih Altaylı'ya sert girişti. İkili arasındaki gerilim yargıya taşındı. Altaylı, "Hesabını yargıda verecektir. Ne olduğunu üslubuyla gösterdi. Kendi yazmamıştır ama önüne konanı kendi ürünüymüş gibi yayımlayarak da gösterdi" diyerek Kılıçdaroğlu'na dava açacağını söyledi.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 17:54 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 18:04
Merkep kavgası yargıya düştü! Kemal Kılıçdaroğlu ve Fatih Altaylı mahkemelik oldu: FETÖ yalakası kepaze, kadın düşmanı namert

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CHP'nin sabık lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Fatih Altaylı birbirine girdi.

Altaylı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Beni dövseydi onu affederdim ama kendisini hiç affetmiyorum. Çünkü o AK Parti'nin adamı" ifadelerini kullandı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluEski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

"MERKEPLER ADAM OLUR SEN OLMAZSIN"

Kılıçdaroğlu, kendisini 'dış devletlere çalışan ajan' olarak da niteleyen Altaylı'ya, X hesabından yaptığı, "Merkepler adam olur sen olmazsın" başlıklı paylaşımla yanıt verdi.

Altaylı'ya "FETÖ yalakası kepaze" diyen Kılıçdaroğlu, "Kalemin satılık. Ruhun satılık. Hatta küfür yuvası ağzın bile satılık" şeklinde konuştu.

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"SATILIK KEPAZE, KADIN DÜŞMANI NAMERT"

Altaylı'yı "kadın düşmanı namert, tetikçi, çukur ve alçak" olarak da tanımlayan eski CHP lideri, "Ben, Bu partiyi senin gibi "elinde viski kadehleriyle partime yön veren" alçakların elinden aldım ve Halkın Partisi yaptım" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Fatih Altaylı mahkemelik olduKemal Kılıçdaroğlu ve Fatih Altaylı mahkemelik oldu

Kılıçdaroğlu'nun zehir zemberek bu sözlerine Fatih Altaylı'dan yanıt gecikmedi.

Altaylı, "O metni kaleme almak makul bir insanın işi değil, o kadar edepsiz ve terbiyesiz metin. Onun hesabını yargıda verecek zaten.
Ona o metni yazdıranlar, o metni yazıp onun eline bunu yollayalım diyenler Türkiye'de bugün olan biten gelinen durumda sorumlulardır" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun ʺFETÖ yalakası kepazeʺ olarak nitelediği Fatih AltaylıKılıçdaroğlu'nun ʺFETÖ yalakası kepazeʺ olarak nitelediği Fatih Altaylı


Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"HESABINI VERECEK"

İftiralarının hesabını yargıda verecektir. Ne olduğunu üslubuyla gösterdi. Kendi yazmamıştır ama önüne konanı kendi ürünüymüş gibi yayımlayarak da gösterdi. Ne adını anarım, mahkemede görürsem görürüm. Bunun hesabını hakikaten verecek.

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