CHP'nin sabık lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Fatih Altaylı birbirine girdi.
Altaylı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Beni dövseydi onu affederdim ama kendisini hiç affetmiyorum. Çünkü o AK Parti'nin adamı" ifadelerini kullandı.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
"MERKEPLER ADAM OLUR SEN OLMAZSIN"
Kılıçdaroğlu, kendisini 'dış devletlere çalışan ajan' olarak da niteleyen Altaylı'ya, X hesabından yaptığı, "Merkepler adam olur sen olmazsın" başlıklı paylaşımla yanıt verdi.
Altaylı'ya "FETÖ yalakası kepaze" diyen Kılıçdaroğlu, "Kalemin satılık. Ruhun satılık. Hatta küfür yuvası ağzın bile satılık" şeklinde konuştu.
Kılıçdaroğlu, Fatih Altaylı'ya sert sözlerle yüklendi
"SATILIK KEPAZE, KADIN DÜŞMANI NAMERT"
Altaylı'yı "kadın düşmanı namert, tetikçi, çukur ve alçak" olarak da tanımlayan eski CHP lideri, "Ben, Bu partiyi senin gibi "elinde viski kadehleriyle partime yön veren" alçakların elinden aldım ve Halkın Partisi yaptım" dedi.