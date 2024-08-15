Başkan Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni’nde kritik uyarı: Müsaade etmeyiz!

Vatanımızın dört bir yanında ve denizlerde görev yapan kahraman arkadaşlarınıza tüm güvenlik güçlerimize sevgilerimi gönderiyorum. Öğrencilerimizin ve ailelerimizin heyecanı ve sevincine şahitlik etmekten memnuniyet duyuyorum. Tüm evlatlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Eğitim hayatınız boyunca sizlere destek olan hocalarınıza komutanlarınıza teşekkür ediyorum. Sizleri fedakarlıkla büyüten ailelerinize şükranlarımı sunuyorum. Bugün 774 erkek 82 kadın 12 misafir olmak üzere 868 subay ile 3 bin 34 erkek 215 kadın astsubay öğrencimizi mezun etme mutluluğunu yaşıyoruz. Farklı branş uyruk ve rütbelerde 4 bin 117 evladımızı yeni görev yerlerine uğurluyoruz.

Dost ve müttefik ülkelerden gelen 75 öğrencimiz eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine döndü. Bu kardeşlerimizin çok iyi yerlere gediklerini görüyoruz. Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatımızın daha da güçleneceğine inanıyorum. Her biriniz millet adına özel bir görevi icra ediyorsunuz. Omuzlarınızda sizleri görünce ellerini semaya açan dua eden aziz milletimizin emaneti var. Sıradan bir mesleğin değil yükü ağır bir vatan görevinin neferlerisiniz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Sizler uğruna bin yıldır nice canlar verilen aziz vatanın destanlaşan devlet şuurunun asil temsilcilerisiniz. Her birinizi tebrik ediyorum, tek tek alınlarınızdan öpüyorum.

Türkiye bugün dünyada cesur ve vicdanlı duruş sergileyebiliyorsa bunun sebebi 22 yılda güvenlik alanında yakaladığı başarılardır. Terör örgütüne karşı mücadelede tarihi başarılar elde ettik. Bundan geri gidiş kesinlikle söz konusu olmayacak. Bizim hukuka kanuna riayet eden kimseyle sorunumuz yok. Ama hukukun dışına çıkanın gözünün yaşına bakmayız.