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    • 11.05.2023 17:17
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    Terör sevicisi Ahmet Şık ‘Atatürk’ü Seviyorum’ diyemedi!

    PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den milletvekili seçildikten sonra TİP'e geçen Ahmet Şık, katıldığı bir YouTube programında ‘Atatürk'ü seviyor musunuz' sorusuna skandal bir yanıt verdi. Şık, "Burada seviyorum ya da sevmiyorum bağlamında bir soruya yanıt vermek bizi taraflaştırır.” dedi. Eski CHP'li siyasetçi Şerafettin Turpcu, ise bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, Ahmet Şık'ı sert sözlerle eleştirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Terör sevicisi Ahmet Şık’tan ’Atatürk’ açıklaması

    Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den ayrıldıktan sonra Türkiye İşçi Partisi'ne geçen Ahmet Şık, katıldığı bir programda gündeme oturan skandal açıklamalarda bulundu.



    Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Şık, "Burada seviyorum ya da sevmiyorum bağlamında bir soruya yanıt vermek bizi taraflaştırır. Ben taraflaşmaya değil; evrensel doğrular üzerinden idealize ettiğimiz yaşamı, ülkeyi, bu ülkenin çocuklarına, gençlerine nasıl bir coğrafya bırakacağımız üzerinden pozisyon almayı daha doğru buluyorum. O yüzden sorunuza seviyorum ya da sevmiyorum diye yanıt vermeyeceğim" dedi.



    AHMET ŞIK'I ZORA SOKACAK CEVAP

    Bu ifadelerin ardından salonda oturan izleyicilerden birisi "Biz çok seviyoruz ama" diyerek Şık'a tepki gösterdi. Bu sözler salonda oturanlar tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Şık o gence şu yanıtı verdi: "Ne ben size 'Atatürk'ü seviyor' diye bir karşıt pozisyon alabilirim ne de siz bir başkasına 'sevmiyor' diye bir karşıt pozisyon alabilirsiniz. Burada mevzu ortak paydayı yaratabilecek tartışma ortamına girebilmek. Ama birbirimizi ikna etmek değil..."

        Kılıçdaroğlu'nun politikalarını eleştiren 25 ve 26.Dönem CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, ise Turpcu'nun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, Ahmet Şık'ı şu sözlerle eleştirdi:

        "Atatürk'ü seviyor musunuz?' sorusuna verdikleri yanıt; TİP'in ismiyle bile uyumsuz olan bunların, "Nazım Hikmetlerle, Deniz Gezmişlerle, 1978 solcuları"yla uzaktan yakından alakaları yoktur. Bunlar; Washington ve Brüksel solcularıdır, PKK'nın gönüldaşlarıdır!

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