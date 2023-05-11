Terör sevicisi Ahmet Şık ‘Atatürk’ü Seviyorum’ diyemedi!

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Şık, "Burada seviyorum ya da sevmiyorum bağlamında bir soruya yanıt vermek bizi taraflaştırır. Ben taraflaşmaya değil; evrensel doğrular üzerinden idealize ettiğimiz yaşamı, ülkeyi, bu ülkenin çocuklarına, gençlerine nasıl bir coğrafya bırakacağımız üzerinden pozisyon almayı daha doğru buluyorum. O yüzden sorunuza seviyorum ya da sevmiyorum diye yanıt vermeyeceğim" dedi.
AHMET ŞIK'I ZORA SOKACAK CEVAP
Bu ifadelerin ardından salonda oturan izleyicilerden birisi "Biz çok seviyoruz ama" diyerek Şık'a tepki gösterdi. Bu sözler salonda oturanlar tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Şık o gence şu yanıtı verdi: "Ne ben size 'Atatürk'ü seviyor' diye bir karşıt pozisyon alabilirim ne de siz bir başkasına 'sevmiyor' diye bir karşıt pozisyon alabilirsiniz. Burada mevzu ortak paydayı yaratabilecek tartışma ortamına girebilmek. Ama birbirimizi ikna etmek değil..."