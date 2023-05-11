Terör sevicisi Ahmet Şık ‘Atatürk’ü Seviyorum’ diyemedi!





AHMET ŞIK'I ZORA SOKACAK CEVAP

Bu ifadelerin ardından salonda oturan izleyicilerden birisi "Biz çok seviyoruz ama" diyerek Şık'a tepki gösterdi. Bu sözler salonda oturanlar tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Şık o gence şu yanıtı verdi: "Ne ben size 'Atatürk'ü seviyor' diye bir karşıt pozisyon alabilirim ne de siz bir başkasına 'sevmiyor' diye bir karşıt pozisyon alabilirsiniz. Burada mevzu ortak paydayı yaratabilecek tartışma ortamına girebilmek. Ama birbirimizi ikna etmek değil..."