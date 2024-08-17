Marmara depremi için kapsamlı hazırlık: AFAD, 11 ilde risk haritaları ve hasar görebilirlik analizleri oluşturuyor



Bu kapsamda yaklaşık 1 milyon 200 bin binanın bulunduğu İstanbul'da tamamı 2000 öncesinde inşa edilen 700 bin binanın, Sakarya'da 300 bin, Kocaeli'nde ise 140 bin binanın yapısal hasar görebilirlik analizleri incelendi. 11 ilde yapısal hasar görebilirlik analizleri sonucu ortaya çıkan güçlendirme ve onarım çalışmalarının 2025 yılı yatırım planlarına dahil edilmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na talepte bulunuldu. Olası bir Marmara depreminde İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa başta olmak üzere kamu yapılarının hasar göreceğini tahmin eden AFAD, yenileme ve güçlendirme için çalışmalarını artıracak.