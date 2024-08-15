Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün TBMM’den dünyaya seslenecek! İsrail’in zulmünü haykıracak! Türkiye’den üst düzey güvenlik önlemi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas , Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından geç de olsa iki günlük bir ziyaret için Türkiye'ye geldi.

Ankara, önemli bir diplomatik ziyarete ev sahipliği yapıyor.

Abbas ve Kurtulmuş Başkan Erdoğan ile birlikte Meclis'te bir araya gelecekler.

TBMM'nin, Filistin halkına ve davasına güçlü desteğini göstermek ve mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla gerçekleşecek Genel Kurul oturumunda, Filistin Devlet Başkanı Abbas bir konuşma yapacak.

Abbas, bugün (15 Ağustos) Türkiye Büyük Millet Meclisi 'ni de ziyaret edecek.

Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Genel Kurul, 15.00'te TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından açılacak. Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas'a söz verilecek.



Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

ÖNLEMLER ALINACAK

1935 doğumlu 88 yaşındaki Abbas'ın sağlık durumu dikkate alınarak oturarak konuşma yapabilecek şekilde önlem de alınacak. Abbas, milletvekillerine İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarını anlatacak. Abbas'ın konuşması İngilizce, Türkçe ve Fransızcaya anlık olarak tercüme edilecek.

ERDOĞAN LOCADAN DİNLEYECEK

Başkan Erdoğan da Abbas'ın konuşmasını Genel Kurul Salonu'nda kendisine ayrılan locadan dinleyecek.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başkan Erdoğan

HANİYE'YE AİT FOTOĞRAFLAR YER ALACAK

Genel Kurul özel toplantısının ardından Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şeref Holü'ndeki Filistin temalı fotoğraf sergisini ziyaret edecek. Sergide bir süre önce İsrail'in İran'da şehit ettiği Hamas Lideri İsmail Haniye'ye ait fotoğraflar da yer alacak.