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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün TBMM'den dünyaya seslenecek! İsrail'in zulmünü haykıracak! Türkiye'den üst düzey güvenlik önlemi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başkan Erdoğan'ın çağrılarının ardından geç de olsa Türkiye'ye ayak bastı. Başkan Erdoğan, Abbas'ı Beştepe'de ağırladı. Mahmud Abbas, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de ziyaret edecek. İsrail'in Gazze'deki soykırımını Genel Kurul kürsüsünden duyuracak.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 07:44 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 07:52
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün TBMM’den dünyaya seslenecek! İsrail’in zulmünü haykıracak! Türkiye’den üst düzey güvenlik önlemi

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Ankara, önemli bir diplomatik ziyarete ev sahipliği yapıyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından geç de olsa iki günlük bir ziyaret için Türkiye'ye geldi.

Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeMahmud Abbas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mahmud Abbas'ı beş ay sonra tekrar Beştepe'de ağırladı.

Abbas, bugün (15 Ağustos) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de ziyaret edecek.

1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısı üzerine bugün olağanüstü toplanacak.

TBMM'nin, Filistin halkına ve davasına güçlü desteğini göstermek ve mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla gerçekleşecek Genel Kurul oturumunda, Filistin Devlet Başkanı Abbas bir konuşma yapacak.

Abbas ve Kurtulmuş Başkan Erdoğan ile birlikte Meclis'te bir araya gelecekler.

Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeMahmud Abbas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Genel Kurul, 15.00'te TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından açılacak. Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas'a söz verilecek.

Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeMahmud Abbas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

ÖNLEMLER ALINACAK
1935 doğumlu 88 yaşındaki Abbas'ın sağlık durumu dikkate alınarak oturarak konuşma yapabilecek şekilde önlem de alınacak. Abbas, milletvekillerine İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarını anlatacak. Abbas'ın konuşması İngilizce, Türkçe ve Fransızcaya anlık olarak tercüme edilecek.

ERDOĞAN LOCADAN DİNLEYECEK
Başkan Erdoğan da Abbas'ın konuşmasını Genel Kurul Salonu'nda kendisine ayrılan locadan dinleyecek.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başkan ErdoğanFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başkan Erdoğan

HANİYE'YE AİT FOTOĞRAFLAR YER ALACAK
Genel Kurul özel toplantısının ardından Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şeref Holü'ndeki Filistin temalı fotoğraf sergisini ziyaret edecek. Sergide bir süre önce İsrail'in İran'da şehit ettiği Hamas Lideri İsmail Haniye'ye ait fotoğraflar da yer alacak.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başkan ErdoğanFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başkan Erdoğan

Abbas'ın ziyareti nedeniyle TBMM'de sıkı güvenlik önlemleri alındı. Abbas için devlet başkanlarına uygulanan A protokol güvenlik önlemleri devreye sokuldu. Özel davetliler dışında ziyarete kapalı olacak olan TBMM'de hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

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BUGÜNE KADAR 55 YABANCI LİDER KONUŞTU
TBMM bugüne kadar 55 yabancı devlet başkanı ve lider Genel Kurul'a hitap etti.

Bunlar arasında; KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Almanya Cumhurbaşkanı Crhistian Wulff, ABD Başkanları Barack Obama, Bill Clinton, Azerbaycan Devlet Başkanları Ebulfeyz Elçibey, Haydar Aliyev, İlham Aliyev, Gürcistan Devlet Başkanı Euard Shcvardnadze, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref ve Ürdün Kralı Hüseyin Abdullah Bin Ali gibi isimler yer alıyor.

ÜÇÜNCÜ KEZ KONUŞACAK
Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas TBMM'de üçüncü kez konuşma yapmış olacak. Abbas daha önce de Filistin Cumhurbaşkanı ve Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı sıfatlarıyla iki kez konuşma yapmıştı.

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