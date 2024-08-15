Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın TBMM konuşması öncesi tarihi mesajlar! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soykırımı Türkiye ifşa etti

Gazze'nin sesi TBMM'den yükselecek. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bugün TBMM'de özel oturumda dünyaya seslenecek.
Bu tarihi toplantı ne anlama geliyor? Mahmud Abbas'ın TBMM'de hitap edecek olması ne anlama geliyor? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş'ın sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Çok anlamlı bugün TBMM'de tarihi bir günü yaşamış olacağız. Sayın Abbas dün ülkemize teşrif ettiler Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşmelerini gerçekleştirdiler ve az sonra da TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap edecek. Hem ülkemiz kamuoyuna hem de bütün dünya kamuyoyuna önemli mesajlar verecek.
"ULUSLARARASI KURULUŞLAR KATLİAMIN ÖNÜNE GEÇEMEDİ"
7 Ekim'den bu yana insanlık suçu işleniyor Filistin'de. 40 binden fazla insan şehit edildi. Bunun yüzde 80'i çocuklar ve kadınlardan oluşuyor maalesef.
Dünyanın gözü önünde bir soykırım işlendi insanlık suçu işlendi ve işlenmeye devam ediyor. Uluslararası sistem uluslararası kuruluşlar maalesef bu katliamı önlemeye yetmedi, etkisiz kaldılar.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'de
"CUMHURBAŞKANIMIZ HER PLATFORMDA YÜKSEK SESLE SESLENDİRİYOR"
Sayın Cumhurbaşkanımızın her defasında ifade ettiği uluslararası sistem artık revizyona tabi tutulmalıdır dünya 5'ten büyüktür derken aslında bu sorunlara işaret ediyor bu sorunları çözemiyorsa bu sistem bu uluslararası kuruluşlar uluslararası mahkemeler niye var diyor ve bunu da yüksek sesle her platformda uzun bir süredir seslendiriyor BM kürsüsü de dahil olmak üzere her platformda.
Bunu seslendiren birkaç ülke lideri daha var Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda öncülük yaptı ve dün BM Genel Sekreterinin de bu konudaki ifadeleri Sayın Cumhurbaşkanımızı teyit edecek şekildeydi. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle liderliği dünyada dikkat çekti.