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Beşiktaş'ta yolda yürüyen kadına ciple çarpıp kaçtı! Yakalandıktan sonra serbest bırakılan sürücü yeniden gözaltında

İstanbul Beşiktaş'ta ara sokakta park halindeki araçlara ve bir kadına çarparak takla atan ve olay yerinden kaçan lüks cipin sürücüsü, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde gözaltına alındı. İfadesi alınan sürücü serbest bırakılmıştı. Furkan D. bugün tekrar gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 14:04 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 14:15
Beşiktaş’ta yolda yürüyen kadına ciple çarpıp kaçtı! Yakalandıktan sonra serbest bırakılan sürücü yeniden gözaltında

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İstanbul Beşiktaş'ta ara sokakta park halindeki araçlara ve bir kadına çarparak takla atan ve olay yerinden kaçan lüks cipin sürücüsü, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gözaltına alındı.

Sokakta park halindeki araçlara ve bir kadına çarparak takla atan ve olay yerinden kaçan lüks cipin sürücüsü Furkan D. Sokakta park halindeki araçlara ve bir kadına çarparak takla atan ve olay yerinden kaçan lüks cipin sürücüsü Furkan D.

İfadesi alınan sürücü serbest bırakılmıştı. Furkan D. bugün tekrar gözaltına alındı.

Beşiktaş'da feci kaza! Sürücü yeniden gözaltında

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?
İstanbul Beşiktaş'ta yokuştan hızla gelen cip, önce park halindeki 4 otomobile ardından da yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarptı. Kazadan sonra kaçan sürücü Furkan D. Çerkezköy'de yakalandı. 31 suç kaydı olduğu öğrenilen Furkan D.'nin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Dila KırarslıDila Kırarslı

Kaza, 11 Ağustos Pazar günü saat 04.00 sıralarında Beşiktaş, Fulya Deresi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde yokuş aşağı hızla ilerleyen cipin sürücüsü Furkan D. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Cip park halindeki 4 araca, ardından yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarparak devrildi. Aracın çarptığı Kırarslı ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekiler, cipin içindeki 2 kişiyi çıkardı. Aracın içinden çıkarılan 2 kişi yara almazken, Kırarslı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

31 SUÇ KAYDI VAR
Kazanın ardından olay yerinden kaçan Furkan D. 4 saat sonra Çerkezköy'de yakalandı. Kasten yaralama dahil 31 suç kaydı bulunan sürücünün turizimci ve otel sahibi olduğu ortaya çıktı. Furkan D. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gece saatlerinde hızla gelen cipin önce araçlara daha sonra da yolda yürüyen bir kadına çarparak yan yattığı görülüyor.

"ARAÇ SON SÜRAT GELMİŞ KADINA VURMUŞ"
Kazayı duyarak olay yerine koşan Hamit Aktürk, "Gece saat 04.00 gibiydi. Bomba patlar gibi, deprem olur gibi bir gümbürtü koptu. Kalktım dışarı baktım. Bir araç ters dönmüştü. Araba çok hızlı bir şekilde son sürat gelmiş. Kadına vurdu. Kadın, başka arabaya kafasını çarptı yere düştü. Ambulansı çağırdık. Konuşturduk. Şoförlerden biri yoktu. Mahalle sakinleri araçtan insanları çıkardı" dedi.

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