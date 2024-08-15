MSB'den haftalık Z raporu: 73 terörist etkisiz hale getirildi | İnsan kaçakçılığı olayına karışan emekli tuğgeneral açıklaması: "Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi"

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören savunma ve güvenlik stratejisi çerçevesinde her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskıyla sürdürdüğüne vurgu yaptı. Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Kesintisiz şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 73, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 845'i Irak'ın, 880'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 1725 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Hudutların, Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz korunduğuna vurgu yapan Aktürk, şunları aktardı: "Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 529 şahıs yakalanmıştır. 1383 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 11'i terör örgütü mensubudur. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 336'ya yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 69 bin 331 olmuştur. Ayrıca, geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur." BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKILAR

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar kapsamında farklı coğrafyalarda başarıyla görev yapmaya, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek olmaya, bölgesel ve küresel barış ve istikrara önemli katkılarda bulunmaya devam ettiğini söyledi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, dün Türkmenistan Savunma Bakanı Korgeneral Begenç Gündogdiyev ile bir araya geldiğini hatırlatan Aktürk, Bakan Güler'in, bugün de dördüncüsü Ankara'da gerçekleşecek Türkiye ile Irak arasında "Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması" toplantısına katılacağı bilgisini verdi. Aktürk, söz konusu toplantıda başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere iki ülke arasında ortak işbirliği alanları, askeri ilişkiler ile bölgede yaşanan son gelişmelerin görüşüleceğini bildirdi.