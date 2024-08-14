Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den F-16, Eurofighter ve Çelik Kubbe mesajı! ABD ve Talabani'ye PKK tepkisi: "Amacımız kilidi kapatmak"

Süleymaniyeyi PKK üssü yapan Talabani son çıkmazda! Ankara Yakından izliyoruz deyip baskıyı artırdı: KYBde iç bölünme baş gösterdi KYB'YE PKK TEPKİSİ



Irak'taki Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (KYB) terör örgütüyle arasına mesafe koyduğuna dair emareler görüp görmediği sorulan Bakan Güler, "KYB maalesef terör örgütüyle ilişkilerini bizdeki bilgilere göre geliştirmeye devam ediyor. Irak hükümeti de bundan rahatsız. Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız ve ben defalarca bu konuyu konuşmuş olmamıza rağmen KYB'deki ilgili şahıs bu konuda faaliyetlerine devam ediyor." dedi. Türkiye'nin, Süleymaniye'den kalkan uçakların geçişini yasakladığını aktaran Güler, "Irak hükümetiyle Türkiye bu kadar yakın ilişkideyken, terör örgütünden ülkeyi kurtarmaya çalışırken, başka bir grubun terör örgütüyle daha fazla yakınlaşması kabul edilemez. Bizim kadar Irak da çekiyor bu insanlardan. Temennimiz, oradaki ilgili şahsın bir an önce terör örgütüyle bağlantısını kesip, Türkiye ve kendi ülkesiyle dost olması yapılabilecek en iyi hareket tarzı diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler



Soru üzerine Güler, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Barış Kalkanı operasyonlarıyla güney sınırındaki hem Türk vatandaşlarını hem de Suriye'deki insanları huzur içerisine yaşayabilecek hale getirdiklerini anlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrede bir huzur ortamı oluşturmak için büyük gayret sarf ettiğini bildiren Yaşar Güler, "Suriye rejimiyle 'barış görüşmelerine başlayabiliriz' diyor. Bunlara başlayabilmemiz için şartlarımız var. Suriye rejimi, 'çekilme tarihini bize bildirirseniz görüşürüz' diyor. Yani böyle bir şeyi, 'ben huzura barışa dönem istemiyorum' diye algılıyoruz. Kapsayıcı bir anayasayı kabul et. Serbest seçimlerini yap, sonuçta kim iktidar olursa, 'biz onunla çalışmaya hazırız' diyoruz." ifadesini kullandı. "AÇIK AÇIK ABD'YE SÖYLEDİM..."



ABD'nin terör örgütü YPG'ye hava savunma sistemleri vermesine ilişkin soruya karşılık Güler, "Başından beri PYD diye bir şey yok, bu tamamen PKK'nın kendisi. Bunu anlamamak mümkün değil. Diyorlar ki dostlarımız bize, 'DEAŞ'la mücadele için kuvvete ihtiyacımız var. Bunu açık açık ABD'li dostlarımıza ifade ettim. 'Sen gerçekten DEAŞ'la mücadele etmek istiyor musun?', 'İstiyorum'. O zaman ne kadar kuvvet ihtiyacın varsa biz sana vereceğiz. Ses yok bu sefer. Biz hem bir NATO müttefikiyiz hem de aklımızla alay etmek gibi bir şey geliyor bize." ifadelerini kullandı. "KABUL EDİLEMEZ"



Güler, "Oradaki hava savunma PYD'ye getirilen bir hava savunma değil. ABD'liler Suriye'nin kuzeyinde İranlı milisler dahil oradalar. Bunlar füzelerinden, roketlerinden kendi üs bölgelerini korumak için getirdikleri sistemler. Orada bazı PYD'lileri eğittiklerini duyuyoruz. Bu kabul edilemez. 'Sen yarın öbür giderken oradaki sistemleri bunlara teslim edip gideceksin' diye düşünüyoruz." dedi.

F-16 savaş uçağı



F-16'LARDA SON DURUM NE?



F-16 tedarik sürecine ilişkin soruya karşılık Güler, "F-16'larla ilgili ABD'li dostlarımızla görüşmeler hep olumlu gelişti. Anlayış gösteriyorlar ama daha sonuna varıp bir imza atmadık. 40 tane F-16 Viper Blok 70 almak istiyoruz. Onlarla gelecek mühimmatları istiyoruz. ABD'li dostlarımız şu anda olumlu şekilde bunlar inceliyor, zamanında cevapları veriyorlar. Olumlu devam ediyor." yanıtını verdi.



Eurofighter uçakları Eurofighter uçaklarının temini sorulan Güler, "Sanıyorum sonuna doğru yaklaşıyoruz." dedi. Eurofighter ortağı ülkelerden üçünün Türkiye'ye destek verdiğini dile getiren Güler, "Almanya'da da olumlu gelişmeler olduğunu duyuyoruz, inşallah kısa zamanda sonuçlanabilir diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler



YUNAN BAKANIN HADSİZ SÖZLERİ



Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis'in Türkiye'ye yönelik açıklamaları sorulan Güler, "Bir Sağlık Bakanı'nın böyle bir demeç vermesinin ne anlama geldiğini ben düşünemiyorum. Herhalde hastanelerde işleri bitti şimdi pilotluğa başlayacak arkadaş." ifadesini kullandı. Güler, Yunanistan'la güven artırıcı faaliyetlerin devam ettiğini ve bunu desteklediklerini söyledi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve İran-İsrail gerilimi sorulan Yaşar Güler, "Gazze'de yaşananlar artık insanlık boyutunu çoktan aştı. Kabul edilemez bir noktaya geldi ve daha da duracak gibi gözükmüyor. Soykırıma dönüşmüş durumda. Kadınlar ve çocuklar bir numaralı hedef olmuş. Biz TSK olarak 150 sene geçse aklımızın köşesinde bile böyle bir şey geçiremeyiz. Bununla insanlık çok büyük kayba uğradı. 40 bine yakın ölü, 90 bin yaralı var." dedi. Lübnan'da yaşayan Türklerin tahliyesi noktasında çalışmaları olup olmadığı sorulan Güler, "Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın hiçbir noktasında kendi vatandaşını bırakmamıştır. Lübnan'da sadece Türk vatandaşları değil, dostlarımızın da vatandaşları var, hepsi bize müracaat ettiler. Hepsini tahliye etmeye hazır olduğumuzu bildirdik. Her zaman hazırız." diye yanıtladı.