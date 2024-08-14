Emrullah Akpunar kimdir? Erzurum Aziziye Belediye başkanı Emrullah Akpunar kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri ve biyografisi...

AK Parti rozetini alan Akpunar, siyaset sahnesinde önemli bir adım atmış oldu. Peki, Emrullah Akpunar kimdir? Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Emrullah Akpunar kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte detaylar...
Emrullah Akpunar
Emrullah Akpunar, son dönemde siyasette dikkat çeken isimlerden biri oldu. AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında AK Parti rozeti takan Akpunar, bu adımıyla gündeme geldi.
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EMRULLAH AKPUNAR KİMDİR?
Emrullah Akpunar, 1972'de Erzurum'da doğdu.