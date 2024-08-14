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Emrullah Akpunar kimdir? Erzurum Aziziye Belediye başkanı Emrullah Akpunar kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri ve biyografisi...

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Siyaset dünyasında önemli bir isim olarak bilinen Akpunar, AK Parti rozetini taktıktan sonra kamuoyunun merak ettiği isimler arasında yer aldı. Peki, Emrullah Akpunar kimdir? Kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte Akpunar'ın hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler…

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 18:04 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 18:04
Emrullah Akpunar kimdir? Erzurum Aziziye Belediye başkanı Emrullah Akpunar kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri ve biyografisi...

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AK Parti rozetini alan Akpunar, siyaset sahnesinde önemli bir adım atmış oldu. Peki, Emrullah Akpunar kimdir? Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Emrullah Akpunar kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte detaylar...

Emrullah AkpunarEmrullah Akpunar

Emrullah Akpunar, son dönemde siyasette dikkat çeken isimlerden biri oldu. AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında AK Parti rozeti takan Akpunar, bu adımıyla gündeme geldi.

Törenden görüntülerTörenden görüntüler

EMRULLAH AKPUNAR KİMDİR?

Emrullah Akpunar, 1972'de Erzurum'da doğdu.

Erzurum'un merkez Aziziye ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Emrullah Akpunar, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. İstifasının ardından AK Parti'ye katıldı.

Emrullah Akpunar serbest meslek yapmaktadır.

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