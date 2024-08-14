Emrullah Akpunar kimdir? Erzurum Aziziye Belediye başkanı Emrullah Akpunar kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri ve biyografisi...

AK Parti rozetini alan Akpunar, siyaset sahnesinde önemli bir adım atmış oldu. Peki, Emrullah Akpunar kimdir? Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Emrullah Akpunar kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte detaylar...