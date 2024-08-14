Ahmet Ersagun Yücel kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Milletvekili Ersagun Yücel kariyeri ve biyografisi...

14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İstanbul Milletvekili olarak görevine başlayan Ahmet Ersagun Yücel, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ahmet Ersagun Yücel kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İstanbul Milletvekili Yücel'in biyografisi ve siyasi kariyeriyle ilgili tüm detaylar burada...

AHMET ERSAN YÜCEL KİMDİR? Ahmet Ersagun Yücel, 18 Temmuz 1972 tarihinde Osmaniye'de doğmuştur. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Serigrafi bölümünde tamamlamış, ardından New York Üniversitesi'nde reklam ve pazarlama üzerine eğitim almıştır.