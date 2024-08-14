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Ahmet Ersagun Yücel kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Milletvekili Ersagun Yücel kariyeri ve biyografisi...

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Genel Seçimler sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne İstanbul Milletvekili olarak seçilen Ahmet Ersagun Yücel, kamuoyunun merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Siyasi kariyerine yeni bir sayfa açan Yücel'in biyografisi, yaşı ve memleketi ile ilgili detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 17:05 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 17:05
Ahmet Ersagun Yücel kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Milletvekili Ersagun Yücel kariyeri ve biyografisi...

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14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İstanbul Milletvekili olarak görevine başlayan Ahmet Ersagun Yücel, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ahmet Ersagun Yücel kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İstanbul Milletvekili Yücel'in biyografisi ve siyasi kariyeriyle ilgili tüm detaylar burada...

AHMET ERSAN YÜCEL KİMDİR?

Ahmet Ersagun Yücel, 18 Temmuz 1972 tarihinde Osmaniye'de doğmuştur. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Serigrafi bölümünde tamamlamış, ardından New York Üniversitesi'nde reklam ve pazarlama üzerine eğitim almıştır.

Ahmet Ersagun YücelAhmet Ersagun Yücel

Yücel, ayrıca California Newport Üniversitesi'nde işletme ve pazarlama alanında yüksek lisans yapmıştır.Evli ve üç çocuk babası olan Yücel, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Genel Seçimler sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak göreve başlamıştır.

Ahmet Ersagun Yücel'in X hesabından yaptığı açıklamaAhmet Ersagun Yücel'in X hesabından yaptığı açıklama

PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

22 Temmuz 2024 tarihinde ise İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel, partisinden ayrıldığını açıkladı. Yücel paylaşımında şöyle dedi:

"Kurucu liderimiz Sayın Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine katıldığım, kurulmasında ve gelişmesinde emeklerimiz olan ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olduğum İYİ Parti'den istifa ettiğimi bildirmek isterim."

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