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Mehmet Begit kimdir? Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve kariyeri...

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrası Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Begit, AK Parti'ye geçen isimler arasında dikkat çekiyor. İki milletvekili ve 15 belediye başkanının katıldığı programda Begit'in de ismi öne çıkıyor. Peki, Mehmet Begit kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte, hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 17:34 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 17:36
Mehmet Begit kimdir? Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve kariyeri...

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AK Parti'ye katılması beklenen belediye başkanlarının rozet töreni gerçekleşti.Peki, Mehmet Begit kimdir? İşte tüm merak edilenler...

Mehmet BegitMehmet Begit

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nde belediye başkanı seçilen Mehmet Begit, AK Parti'ye katıldı.

Törenden görüntülerTörenden görüntüler

AK Parti'nin 23. kuruluş yıldönümü etkinliğinde gerçekleştirilen rozet töreninde, Begit'e AK Parti rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

MEHMET BEGİT KİMDİR?

Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine belediye başkanı olarak seçildi.

DEM Parti'de yer alan Begit'in geçtiğimiz günlerde partisinden istifa ettiği duyurulmuştu. Begit'in bugün gerçekleştirilen tören ile birlikte AK Part'ye katıldı.

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