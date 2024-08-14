Mehmet Begit kimdir? Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve kariyeri...

AK Parti'ye katılması beklenen belediye başkanlarının rozet töreni gerçekleşti.Peki, Mehmet Begit kimdir? İşte tüm merak edilenler...
AK Parti'ye katılması beklenen belediye başkanlarının rozet töreni gerçekleşti.Peki, Mehmet Begit kimdir? İşte tüm merak edilenler...
Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nde belediye başkanı seçilen Mehmet Begit, AK Parti'ye katıldı.
AK Parti'nin 23. kuruluş yıldönümü etkinliğinde gerçekleştirilen rozet töreninde, Begit'e AK Parti rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.
MEHMET BEGİT KİMDİR?
Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine belediye başkanı olarak seçildi.
DEM Parti'de yer alan Begit'in geçtiğimiz günlerde partisinden istifa ettiği duyurulmuştu. Begit'in bugün gerçekleştirilen tören ile birlikte AK Part'ye katıldı.