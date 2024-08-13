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Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a gönderdiği uçaklar Atina'ya ulaştı: "Ateş kuşları komşumuzdaki alevleri söndürmek için göklerde"

Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla gönderdiği iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na indi. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Ateş kuşları komşumuzdaki alevleri söndürmek için göklerde." dedi.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 12:17 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 12:42
Türkiye’nin yangınla mücadele eden Yunanistan’a gönderdiği uçaklar Atina’ya ulaştı: Ateş kuşları komşumuzdaki alevleri söndürmek için göklerde

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Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla gönderdiği iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na indi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla Türkiye tarafından gönderilen iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter, başkentteki Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Türkiye'den komşuya yardım eli

ATEŞ KUŞLARI KOMŞUMUZDAKİ ALEVLERİ SÖNDÜRMEK İÇİN GÖKLERDE
Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Ateş kuşları komşumuzdaki alevleri söndürmek için göklerde." dedi.

Yumaklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ateş kuşları komşumuzdaki alevleri söndürmek için göklerde. Yunanistan'da devam eden orman yangınına müdahale amacıyla 2 uçak ve 1 helikopterimiz sabah saatlerinde havalandı. "Ormanlar dünyanın ortak mirasıdır" düsturuyla görev yapan mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle komşumuz Yunanistan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

NE OLMUŞTU?
Türkiye, başkent Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın dolayısıyla Yunanistan'a yardım teklifinde bulunmuştu.

Diplomatik kaynaklara göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğu mesajını Atina yönetimine iletmişti.

Yunan tarafı da teklifi değerlendireceklerini, gerekmesi halinde Türkiye'den destek isteyeceklerini belirtmişti.

Kaynaklar, Türkiye'de halihazırda devam eden büyük bir yangın bulunmamasının, Yunanistan'a yardım teklifi yapılabilmesine imkan sağladığına işaret etmişti.

Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için çalışmaları başlattığı bildirilmişti.

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