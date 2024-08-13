Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a gönderdiği uçaklar Atina'ya ulaştı: "Ateş kuşları komşumuzdaki alevleri söndürmek için göklerde"

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Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla gönderdiği iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na indi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla Türkiye tarafından gönderilen iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter, başkentteki Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Türkiye'den komşuya yardım eli

ATEŞ KUŞLARI KOMŞUMUZDAKİ ALEVLERİ SÖNDÜRMEK İÇİN GÖKLERDE

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Ateş kuşları komşumuzdaki alevleri söndürmek için göklerde." dedi.