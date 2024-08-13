Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a gönderdiği uçaklar Atina'ya ulaştı: "Ateş kuşları komşumuzdaki alevleri söndürmek için göklerde"

Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla gönderdiği iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na indi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla Türkiye tarafından gönderilen iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter, başkentteki Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.
ATEŞ KUŞLARI KOMŞUMUZDAKİ ALEVLERİ SÖNDÜRMEK İÇİN GÖKLERDE
Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Ateş kuşları komşumuzdaki alevleri söndürmek için göklerde." dedi.
Yumaklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ateş kuşları komşumuzdaki alevleri söndürmek için göklerde. Yunanistan'da devam eden orman yangınına müdahale amacıyla 2 uçak ve 1 helikopterimiz sabah saatlerinde havalandı. "Ormanlar dünyanın ortak mirasıdır" düsturuyla görev yapan mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle komşumuz Yunanistan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
NE OLMUŞTU?
Türkiye, başkent Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın dolayısıyla Yunanistan'a yardım teklifinde bulunmuştu.