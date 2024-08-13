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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Mescid-i aksa diplomasisi: Ayrı ayrı görüşüldü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Mısırlı mevkidaşlarıyla, İsrailli aşırı sağcı bakanın fanatik Yahudiler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınını görüştü.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 19:15 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 19:16
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Mescid-i aksa diplomasisi: Ayrı ayrı görüşüldü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Mısır dışişleri bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde, İsrailli bakanların Filistin topraklarını gasbeden fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve Gazze'deki son durumu ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan FidanDışişleri Bakanı Hakan Fidan

İKİ MEVKİDAŞIYLA AYRI AYRI GÖRÜŞTÜ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdullati ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, radikal İsrailliler tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı, Gazze'deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

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Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 250 kadar fanatik Yahudi Aksa'ya düzenlenen baskına katılmıştı.

Mescid-i Aksa'da bazı fanatik Yahudilerin yerlere kapanarak Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği görülmüştü.

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