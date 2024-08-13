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YKS’de eksi netle üniversiteye yerleşme iddiası yanıltıcı

YKS’de eksi netle yerleşim iddiası çürütüldü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı’ndan konu ile ilişkin açıklama geldi. DMM, "Bir öğretim üyesi, YKS sınavında eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 23:44 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 23:46
YKS’de eksi netle üniversiteye yerleşme iddiası yanıltıcı

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Son günlerde sosyal medya ve bazı basın organlarında dolaşan "Bir öğretim üyesi, YKS sınavında eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti" iddiası, Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yanlış olarak nitelendirildi.

DMM, 'Bir öğretim üyesi, YKS'de eksi netle fizik bölümüne yerleşti' iddiasının doğru olmadığını bildirdiDMM, 'Bir öğretim üyesi, YKS'de eksi netle fizik bölümüne yerleşti' iddiasının doğru olmadığını bildirdi

DMM'nin açıklamasına göre, eksi netlerin üniversite yerleştirme puanlarına dahil edilmesi ve eksi netlerle herhangi bir bölümde yerleşim sağlanması mümkün değildir. Bu tür iddialar, sınav sisteminin işleyişini ve puan hesaplama yöntemlerini çarpıtmaktadır.

Eksi net iddiaları çürütüldü Eksi net iddiaları çürütüldü

İlgili adayın sınav sonuçları şöyle açıklandı:

.AYT Matematik ve Fen Bilimleri: 5.50 net

.TYT Türkçe ve Sosyal Bilimler: 35.25 net

.AYT Türk Dili ve Edebiyatı,Tarih ve Coğrafya: 15 net

YKS’de eksi netle üniversiteye yerleşme iddiası yanıltıcı YKS’de eksi netle üniversiteye yerleşme iddiası yanıltıcı

Bu sonuçlarla adayın toplam net sayısı 55.75 olarak hesaplandı. DMM, adayın Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyatı Fakültesi Fizik programına 233,72123 sayısal puanı ile yerleştiğini belirtti.

DMM, yanlış bilgilendirmelerin ve dezenformasyonun önlemesi amacıyla halkı doğru bilgiye erişmeleri konusunda uyardı.

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