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Mescid-i Aksa’ya baskın! Itamar Ben Gvir paylaştı: Aksa’yı yıkmak isteyen siyonistler harekete geçti

İsrailli yüzlerce yerleşimci, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ile birlikte Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Mescid-i Aksa’yı yıkmak isteyen siyonistler harekete geçti. İsraillilerin Mescid-i Aksa avlusunda Talmudik ritüeller yaptığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 12:21 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 13:15
Mescid-i Aksa’ya baskın! Itamar Ben Gvir paylaştı: Aksa’yı yıkmak isteyen siyonistler harekete geçti

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İsrailli yerleşimciler aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, yüzlerce kişi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, yüzlerce kişi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN

Filistin haber ajansı Wafa yüzlerce İsraillinin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenlediğini ve burada Talmudik ritüeller yaptığını bildirdi.

ITAMAR BEN GVİR PAYLAŞTI

Aşırı sağcı Ben Gvir de X hesabından yaptığı paylaşımda baskının görüntülerine yer verdi ve "Tisha B'av'daki Tapınak Dağı'ndan önemli bir mesaj" ifadesini kullandı.

Ben Gvir'den Mescid-i Aksa provokasyonu

Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine tapınak inşa etmeyi hedefleyen siyonistler, bölgeyi "Tapınak Dağı" olarak adlandırıyor.

Tapınak çetesi harekete geçti: Sözde ‘Kızıl İnek’ kehaneti için Fısıh Bayramı hazırlığı! Mescid-i Aksa’yı yıkmak için Kudüs’te keçi kurban ettilerTapınak çetesi harekete geçti: Sözde ‘Kızıl İnek’ kehaneti için Fısıh Bayramı hazırlığı! Mescid-i Aksa’yı yıkmak için Kudüs’te keçi kurban ettiler

SÖZDE KUTSAL GÜN

Yürüyüş, Yahudilerin kutsal günü olan ve eski tapınakların yıkılışının anıldığı Tisha B'Av'a denk geldi.

Ürdün'ün İslami Vakıflar Dairesi veya Vakıf, El Aksa yerleşkesini yönetirken İsrail güvenlik kontrolünü elinde tutuyor. Bu düzenlemenin bir parçası olarak Yahudilerin cami yerleşkesinde dua etmeleri yasaklanmıştı. Ancak bazı sağcı Yahudi İsrailliler, hassas statükoyu bozmak amacıyla dua etmelerine izin verilmesi gerektiğine inanıyor.

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