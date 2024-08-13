Mescid-i Aksa’ya baskın! Itamar Ben Gvir paylaştı: Aksa’yı yıkmak isteyen siyonistler harekete geçti

MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN

Filistin haber ajansı Wafa yüzlerce İsraillinin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenlediğini ve burada Talmudik ritüeller yaptığını bildirdi.

ITAMAR BEN GVİR PAYLAŞTI

Aşırı sağcı Ben Gvir de X hesabından yaptığı paylaşımda baskının görüntülerine yer verdi ve "Tisha B'av'daki Tapınak Dağı'ndan önemli bir mesaj" ifadesini kullandı.

Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine tapınak inşa etmeyi hedefleyen siyonistler, bölgeyi "Tapınak Dağı" olarak adlandırıyor.

SÖZDE KUTSAL GÜN

Yürüyüş, Yahudilerin kutsal günü olan ve eski tapınakların yıkılışının anıldığı Tisha B'Av'a denk geldi.

Ürdün'ün İslami Vakıflar Dairesi veya Vakıf, El Aksa yerleşkesini yönetirken İsrail güvenlik kontrolünü elinde tutuyor. Bu düzenlemenin bir parçası olarak Yahudilerin cami yerleşkesinde dua etmeleri yasaklanmıştı. Ancak bazı sağcı Yahudi İsrailliler, hassas statükoyu bozmak amacıyla dua etmelerine izin verilmesi gerektiğine inanıyor.