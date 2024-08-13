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Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan'la görüşmeyi reddettim" tiyatrosu doğru çıkmadı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı: "Davet etmedik"

CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Erdoğan beni görüşmek için davet etti” açıklaması doğru çıkmadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024
Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’la görüşmeyi reddettim tiyatrosu doğru çıkmadı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı: Davet etmedik

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında kamuoyuna yansıyan görüşme iddialarının doğru olmadığını söyledi. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Parti sözcüsü Ömer Çelik, toplatının ardından şu açıklama yapıldı;

"Hepimizin gündemi Gazze'deki acı tablo. İsrail Dışişleri Bakanı Hitler'in bakanı gibi davranıyor. Ahlaksızlıkta yarışıyorlar. Cumhurbaşkanımız tarafından Kılıçdaroğlu'na gönderilmiş bir mesaj yoktur, bu bilgi doğru değildir. Bu beyan doğru bir beyan değildir. Herhangi bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bahsedildiği şekilde bir mesaj gönderilmemiştir. Herhangi bir görüşme, buluşma, konuşma için bir mesaj iletilmemiştir. Bu mesele doğru değildir."

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