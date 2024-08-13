CHP’deki para kulesi skandalında yeni detaylar! O iş insanı anlattı: Cemevi için bağış yaptım bina aldılar

CHP'deki paradan kule skandalı uzunca bir süre gündemde kaldı.
Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB yöneticisi Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da aralarında olduğu isimlerin önce balya balya TL daha sonra da balya balya euro saydığı görüntüler ortaya çıktı.
CHP'deki paradan kule skandalının görüntüsü.
Şaibeli para trafiği sonrası yürütülen soruşturma kapsamında iddianame tamamlandı.
22 ŞÜPHELİYE HAPİS TALEBİ
İddianamede, şüpheliler İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, Eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in aralarında olduğu 22 şüpheli hakkında Siyasi Partiler kanuna muhalefet suçundan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.
Ayrıca tüm şüpheliler hakkında siyasi yasak talep edildi.
CHP'li isimlerin önce balya balya TL daha sonra da balya balya euro saydığı görüntüler ortaya çıktı.
BAĞIŞÇI KONUŞTU
İddianemden yeni detaylara ulaşıldı.
Hayır işi için bağış yapan Vedat Ali Aydın bağış parasıyla cami veya Cemevi yapılacağını düşünerek verdiğini iddia ederken CHP İl binası alındığını sonradan öğrendiğini söyledi.
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise 17 Milyon liranın nereden temin edildiğini bilmediğini belirtti.
Ayrıca satıcıya elden ödenen 17 Milyon liranın parti gideri olarak kaydedilip kaydedilmediğini bilmediğini, kendisinin böyle bir yetki ve görevinin olmadığını söyledi.