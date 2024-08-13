CHP’deki para kulesi skandalında yeni detaylar! O iş insanı anlattı: Cemevi için bağış yaptım bina aldılar

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu

Şüpheli Vedat Ali Aydın ifadesinde yaklaşık 4-5 yıl önce Ali Kılıç ile sohbetinde Bir Tuğla da Sen Koy şeklinde bir hayır işine ilişkin sağa sola telefon açtığını gördüğünü, bu hayır işinin bir cami, cemevi veya okul gibi bir kampanya şeklinde olduğunu düşündüğünü söyledi.

Vedat Ali Aydın vermiş olduğu yardım parasının CHP İstanbul İl Binasının alınması için toplandığını bilmediğini sonradan öğrendiğini belirtti.