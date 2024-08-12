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CHP hem parasız hem binasız kalacak

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasının tapuda hazine adına tescili istendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024
CHP hem parasız hem binasız kalacak

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Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma sonucunda 22 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz toplanan paralarla satın alındığı gerekçesiyle davaya konu taşınmazın hazine adına tapuya tescil edilmesi ve paraların da hazineye aktarılması için gereğinin yapılmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamenin bir örneğini 9 Ağustos'ta resmi yazıyla birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

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Görüntülerle ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve somut olayda herhangi bir suç veya suç unsurunun bulunup bulunmadığın tespiti açısından resen soruşturma başlatıldığı bilgisine yer verilen yazıda, görüntülerdeki paraların, SEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka tarafından Sarıyer ilçesindeki 14 taşınmazın, CHP'ye satılması sırasında kullanılanlar olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

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