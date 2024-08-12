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ABD Türk elektrik mühendisi Gökhan Gün'ü konuşuyor! Çok gizli belgeleri sızdırdı Meksika'ya giderken yakalandı

Türk ve ABD vatandaşı Gökhan Gün çalıştığı Pentagon’dan çok gizli devlet sırlarını dışarıya çıkardığı iddiasıyla tutuklandı. Türkiye doğumlu elektrik mühendisi, ABD ulusal savunma sırlarını yasa dışı yollardan elde etmek ve saklamakla suçlanıyor. Meksika uçağına binerken FBI ajanları tarafından yakalanan Gün'ün ABD’de çok sayıda evi olduğu belirtilirken salı günü hakim karşısına çıkacağı bildirildi. Gün'ün sadece bu haftanın başlarında 406 sayfadan fazla belge bastığı ve bunların 82'sinin çok gizli ibareli olduğu ifade edildi. Gizli belgeleri neden bastırdığı tartışma konusu olan Gün'ün ajan olma ihtimali üzerinde duruluyor.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 06:56 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 07:37
ABD Türk elektrik mühendisi Gökhan Gün’ü konuşuyor! Çok gizli belgeleri sızdırdı Meksika’ya giderken yakalandı

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Gökhan Gün ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da sözleşmeli olarak çalışan bir elektrik mühendisi. Gün'ün Türk vatandaşlığının yanı sıra ABD pasaportu da bulunuyor ve çifte vatandaş. Gün'ün ABD Hava Kuvvetleri için çalıştığı sırada gizli kodlu yüzlerce sayfalık belgenin çıktısını aldığı iddia ediliyor.

ABD Savunma Bakanlığı PentagonABD Savunma Bakanlığı Pentagon

Gün'ün yaşadığı Virginia eyaletinde hakkında açılan soruşturmada yer alan bilgilere göre Gün, gizli olmayan bilgilerle birlikte çok gizli ağ üzerinden gelen bir takım dokümanın baskısını aldı. ABD basınında yer alan bilgilere göre Gökhan Gün, ABD ulusal savunma sırlarını yasa dışı yollardan elde etmek ve saklamakla suçlanıyor. New York Times ve Washintgton Post ise Gün'ün evinde tomarlar halinde belgeye ulaşıldığına dair haber yaptı.

Türk ve ABD vatandaşı Gökhan Gün Türk ve ABD vatandaşı Gökhan Gün

ALIŞVERİŞ POŞETİNDE ÇIKARDI
Olayla ilgili soruşturma sürerken müfettişler, 2021 yılında Amerikan vatandaşı olan Gün'ün neden bu kadar çok belge biriktirdiğini belirlemeye çalışıyor. Olayla ilgili bilgi veren bir emniyet yetkilisine göre, Gün bu belgeleri plastik alışveriş poşetlerine sarılmış tomarlar halinde ofisinden dışarıya çıkardı.

3 BİN 400 SAYFA
Yapılan aramada Gün'ün balık tutmak amacıyla gideceğini söylediği Meksika seyahati için hazırladığı bavullarının arasında, üzerinde çok gizli ibaresi bulunan bir belge ve güvenlik izinlerinin bir listesini içeren siyah bir sırt çantası bulundu.


Soruşturmayı yürüten müfettişler, Gökhan Gün'ün Hava Kuvvetleri'nde işe başladığı 2023 yılının ortalarından bu yana, çoğu iş gününün sonuna doğru olmak üzere, toplamda yaklaşık 3 bin 400 sayfa tutan 256 belge bastığını belirtiyorlar.

406 SAYFADAN 82'SİNDE ÇOK GİZLİ İBARESİ VAR
Gün'ün sadece bu haftanın başlarında 406 sayfadan fazla belge bastığı ve bunların 82'sinin çok gizli ibareli olduğu ifade ediliyor. Gökhan Gün'ün hakkındaki suçlamalarla ilgili olarak Salı günü hakim karşısına çıkacağı o zamana kadar da gözaltında tutulmaya devam edileceği açıklandı. Gün'ün Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu'ya 15 seyahat gerçekleştirdiği bildirildi.

Gün'ün Virginia’da 3 evi ve Maimi ile Teksas’ta mülkleri olduğu öğrenildi.Gün'ün Virginia’da 3 evi ve Maimi ile Teksas’ta mülkleri olduğu öğrenildi.

İKİ TELEFON KULLANDIĞI İDDİA EDİLDİ
ABD basınında yer alan haberlere göre, 82 sayfa gizli belgeyi yazdırdıktan sonra Fairfax'ta sahip olduğu bir eve giden Gün FBI ajanları tarafından takip ediliyordu. FBI ajanları bu sırada iş telefonu verilmediği halde Gün'ün iki telefon kullandığını gördü.

NE KADAR CEZA ALACAK?
Çifte vatandaş Gün, suçlu bulunması halinde en fazla beş yıl hapis ve 250.000 dolar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Ancak Virginia Doğu Bölgesi savcıları daha fazla suçlamada bulunursa veya iddianame düzenlerse bu durum değişebileceği iddia edildi. Gizli belgeleri neden bastırdığı ABD basınında tartışma konusu olan Gün'ün ajanlık suçlaması ile karşı karşıya kalabileceği de belirtiliyor.

WİKİTÜRK | Çift vatandaş Gökhan Gün Pentagondan çok gizli belgeyi çalarken yakalandı!WİKİTÜRK | Çift vatandaş Gökhan Gün Pentagondan çok gizli belgeyi çalarken yakalandı!

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