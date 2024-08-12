ABD Türk elektrik mühendisi Gökhan Gün’ü konuşuyor! Çok gizli belgeleri sızdırdı Meksika’ya giderken yakalandı

3 BİN 400 SAYFA

Yapılan aramada Gün'ün balık tutmak amacıyla gideceğini söylediği Meksika seyahati için hazırladığı bavullarının arasında, üzerinde çok gizli ibaresi bulunan bir belge ve güvenlik izinlerinin bir listesini içeren siyah bir sırt çantası bulundu.



Soruşturmayı yürüten müfettişler, Gökhan Gün'ün Hava Kuvvetleri'nde işe başladığı 2023 yılının ortalarından bu yana, çoğu iş gününün sonuna doğru olmak üzere, toplamda yaklaşık 3 bin 400 sayfa tutan 256 belge bastığını belirtiyorlar. 406 SAYFADAN 82'SİNDE ÇOK GİZLİ İBARESİ VAR

Gün'ün sadece bu haftanın başlarında 406 sayfadan fazla belge bastığı ve bunların 82'sinin çok gizli ibareli olduğu ifade ediliyor. Gökhan Gün'ün hakkındaki suçlamalarla ilgili olarak Salı günü hakim karşısına çıkacağı o zamana kadar da gözaltında tutulmaya devam edileceği açıklandı. Gün'ün Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu'ya 15 seyahat gerçekleştirdiği bildirildi.

Gün'ün Virginia’da 3 evi ve Maimi ile Teksas’ta mülkleri olduğu öğrenildi. İKİ TELEFON KULLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

ABD basınında yer alan haberlere göre, 82 sayfa gizli belgeyi yazdırdıktan sonra Fairfax'ta sahip olduğu bir eve giden Gün FBI ajanları tarafından takip ediliyordu. FBI ajanları bu sırada iş telefonu verilmediği halde Gün'ün iki telefon kullandığını gördü.