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MSB duyurdu: Pençe Kilit bölgesinde 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamaya göre Pençe Kilit harekat bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 13:22 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 13:51
MSB duyurdu: Pençe Kilit bölgesinde 17 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliği, bölgenin huzuru ve emniyeti için Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde unutulmayacak kahramanlıklar sergileyen, en tehlikeli ve en zorlu arazilerde teröristlerin inlerini yerle bir eden korkusuz Mehmetçik, terör örgütü PKK'yı bölgeden silip atmak için mücadele veriyor.

Pençe Kilit bölgesinde 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit harekât bölgesine gerçekleştirilen başarılı hava harekatıyla 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz! Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!

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