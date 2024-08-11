PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

WİKİTÜRK | Çift vatandaş Gökhan Gün Pentagon'dan çok gizli belgeyi çalarken yakalandı!

Türk ve ABD vatandaşı Gökhan Gün çalıştığı Pentagon’dan çok gizli devlet sırlarını dışarıya çıkardığı için tutuklandı. Gün, Meksika uçağına binmek üzere iken FBI ajanları tarafından yakalandı. ABD’de çok sayıda evi olan Gün salı günü hakim karşısına çıkacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024
WİKİTÜRK | Çift vatandaş Gökhan Gün Pentagon’dan çok gizli belgeyi çalarken yakalandı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD savunma Bakanlığı'nda mühendis olarak çalışan Türk- ABD vatandaşı Gökhan Gün geçtiğimiz Cuma günü Meksika'nın Puerta Vallarta şehrine giden uçağa binmeden FBI tarafından tutuklandı. Gün, Pentagon'un 150'den fazla 'çok gizli' belgeyi kurum dışına çıkarmakla suçlandı. Federal Savcılar Türkiye ve Amerika Birleşik Devleileri'nin çifte vatandaşı olan Gökhan Gün'ün mayıs ayından başlayarak en son geçtiğimiz çarşamba gününe kadar 'çok gizli' olarak işaretlenmiş çok sayıda belgeyi yazdırdığını söyledi. Yetkililer Pentagon'un sivil iş gücünün bir üyesi olarak belgelere erişme izni olduğunu ancak bunları eve götürme yetkisi olmadığını belirtti.

'ÇOK GİZLİ BELGELER EVİNDE'
Gün, cuma sabahı erken saatlerde Puerto Vallarta'ya rezervasyon yaptırdı ve çağırdığı taksiye binmek üzereyken FBI ajanları Falls Church'teki evinin önünde onu tutukladı. Gün'ün yakalandıktan sonra FBI ajanlarıyla yaptığı görüşmede Pentagon'dan gizli bir şey aldığını reddettiği, belgelerin de eski olduğunu savunduğu kaydedildi. Tutuklanan Gün'ün, Sulh Ceza Hakimi William B. Porter'a da "Bu benim için sürpriz oldu efendim. Anlamıyorum konuşmama izin var mı:" dediği belirtildi. Hakimin de bir avukatla görüşene dek açıklama yapmamasını tavsiye ettiği bildirildi. ABD Yardımcı Savcı Anthony J. Rodegous, Gün'ün kaçabileceğini ve hapiste kalması gerektiğini açıkladı. Gün'ün salı günkü duruşmasında onu temsil etmekle görevlendirilen kamu avukatı Brittany Davidson, Gün'ün Meksika'da balık tutmayı planladığını söyledi. Hakim ise Gün'ün salı günkü duruşmaya kadar cezaevinde kalacağını belirtti. ABD yetkilileri, çarşamba günü çıktısı alınan belgenin FBI dosyasına göre "çok gizli sınıflandırma işareti taşıdığını ve Pentagon'un deposunda çok gizli olarak kalmaya devam etiğini bildirdi.

3 YIL ÖNCE ABD VATANDAŞI OLDU
4 Temmuz 2021'de ABD vatandaşlığına geçti ve Virginia'da en az üç evinin yanı sıra Miami ve Teksas'ta da mülkleri olduğu belirtildi. Gün'ün FBI'ın belgesinde belirttiğine göre, "Çok gizli ağdaki istihbarat belgelerinin adlarıyla eşleşen ve çok gizli olarak işaretlenen 82 sayfa yazdırdı. ABD yetkilileri Gün'ün 'çok gizli' olarak birağda saklanan 20 belgeden en az 155 sayfa yazdırdığını söyledi. Bunun en hassas devlet sırları için ayrılmış bir sınıflandırma olduğu belirtiliyor. Gün7ün binlerce sayfalık belgeyi ve kayıtları da de evine götürdüğü belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: META yola geldi, Türkiye’nin şartları kabul edildi! Bakan duyurdu: Instagram’a erişim engeli kaldırıldı
İşte Türkiye’nin META ile yaptığı anlaşmanın tüm detayları: Vatandaşlarımızın hakları gözetilecek, Terör provokasyonlarına geçit verilmeyecek!
Emekliye indirim yarışı: Türkiye’nin her yerinde binlerce firmadan yüzde 50’ye varan indirim | Seyahat, giyim, ulaşım...
İsrailli alçakların Türkiye hazımsızlığı sürüyor | Netanyahu’ya seslendi: Atom bombası at!
WİKİTÜRK | Çift vatandaş Gökhan Gün Pentagon’dan çok gizli belgeyi çalarken yakalandı!
Kadıköy’den çıkış yok! Fenerbahçe Adana Demirspor’u 1-0 yenerek sezona 3 puanla başladı
Başkan Erdoğan’dan CHP’li belediyelere Paris tepkisi: Hizmete gelince para yok, Paris’e gelince para çok...
Türkiye’nin en büyük 2. GES’i olacak! Kalyon Enerji’den dev adım: Enerji bağımsızlığına katkı sağlıyoruz
Takvim yazdı Cher Ndour bitti! Beşiktaş’ın yeni transferinde mutlu son...
İngiliz polisi demokrasiyi hatırladı: Gözaltına alırken bile ikiyüzlülük!
Başkan Erdoğan kokpitte... Dev açılıştan ekrana yansımayanlar
Arnavutköy’de kan donduran olay! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti
Terör devleti İsrail’in bakanı Bezalel Smotrich’den alçak paylaşım! Gazze’deki insanlık dramı ile dalga geçerek, Lübnan’ı tehdit etti
Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı! Başkan Erdoğan açıkladı: Bölge ekonomisine çarpan etkisi yapacak | Şakirpaşa Havalimanı kapatılacak mı?
2 eski Fenerbahçeli yıldız Beşiktaş’a!
SON DAKİKA