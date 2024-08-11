Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan su ürünleri avcılığına yönelik düzenleme! Toplam avlanabilir hamsi miktarı ne kadar oldu?

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denizlerde ve iç sularda yapılacak ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığına yönelik düzenlemelerini içeren tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için avcılığa ilişkin yükümlülük, sınırlama ve kuralların düzenlendiği belirtildi.







Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerde; 1 Eylül 2024 ve 31 Ağustos 2028 tarihleri arasındaki bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususların gözetildiği vurgulanarak, "Tebliğlerde hamsi ile birlikte mavi yüzgeçli orkinos, deniz patlıcanı, beyaz kum midyesi, yılan balığı, tıbbi sülük ve inci kefali olmak üzere 7 türe ilişkin uygulanacak toplam avlanabilir miktara ait esaslar belirlendi. Tarımsal Üretim Planlaması ile tebliğ hükümleri uyumlu hale getirildi. Diğer taraftan bazı alanlar su ürünleri avcılığına kapatılmış, alamana (voli) ağları ile uzatma ağlarına, ağ derinliği ve göz açıklığı düzenlemesi getirildi. Ayrıca, leopar sazanı ve Batman bantlı çöpçü balığı gibi biyoçeşitlilik açısından önemli olan endemik su ürünleri türlerinin avcılığı da tamamen yasaklanarak koruma altına alındı. Bazı su ürünleri türlerinin avcılığına da asgari avlanılabilir boy uzunluğu getirilirken, bazı türlerde ise boy uzunluklarında düzenlemeler yapıldı. Diğer taraftan, amatör amaçlı su ürünleri avcılığına bazı yeni uygulamalar getirilirken ticari avcılıkta koruma altında olan türlerin, amatör kapsamdaki avcılığına da yasaklama getirilerek korumacı yaklaşım artırıldı" denildi.