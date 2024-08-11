AK Parti MYK, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular...





AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü programı çerçevesinde 81 ilde kutlamalar yapılacak.



Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın organize ettiği program Ankara'da Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak. Genel Merkezdeki programa AK Parti'nin kurucuları, milletvekilleri, bakanlar ve teşkilat üyeleri davet edildi.