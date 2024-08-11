METEOR YAĞMURU bu akşam başlıyor! Perseid meteor yağmuru saat kaçta, nereden görülecek? Türkiye’den izlenebilecek mi?

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Türkiye'den de net bir şekilde izlenebilecek olan bu doğa olayı, özellikle ışık kirliliğinden uzak yüksek rakımlı bölgelerden daha iyi gözlemlenebilecek. Türkiye'de çeşitli bölgelerde kurulacak olan Gözlem Merkezleri, bu muhteşem doğa olayını izlemek isteyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. İşte detaylar...

2024 METEOR YAĞMURLARI NE ZAMAN? Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurları ağustos ayında gerçekleşiyor. Meteor yağmurlarının en dikkat çekicisi 11 Ağustos'u 12 Ağustos'a bağlayan gece en yoğun döneme ulaşacak. Bilim insanlarınca saatte 100 kadar gök taşı görülmesi beklenen gecede, meteorların dünyaya giriş hızlarının saniyede 66 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.