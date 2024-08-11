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METEOR YAĞMURU bu akşam başlıyor! Perseid meteor yağmuru saat kaçta, nereden görülecek? Türkiye'den izlenebilecek mi?

Gökyüzü tutkunlarının heyecanla beklediği Perseid Meteor Yağmuru, 2024 yılında da etkileyici bir görsel şölen sunmaya hazırlanıyor. Kuzey yarımküredeki en yoğun ve etkileyici meteor yağmurlarından biri olan Perseid, halk arasında "yıldız kayması" olarak da biliniyor. Bilim insanlarına göre, bu yılki Perseid Meteor Yağmuru sırasında saatte 100'e yakın göktaşı gözlemlenebilecek.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 17:37 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 17:38
METEOR YAĞMURU bu akşam başlıyor! Perseid meteor yağmuru saat kaçta, nereden görülecek? Türkiye’den izlenebilecek mi?

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Türkiye'den de net bir şekilde izlenebilecek olan bu doğa olayı, özellikle ışık kirliliğinden uzak yüksek rakımlı bölgelerden daha iyi gözlemlenebilecek. Türkiye'de çeşitli bölgelerde kurulacak olan Gözlem Merkezleri, bu muhteşem doğa olayını izlemek isteyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. İşte detaylar...

2024 METEOR YAĞMURLARI NE ZAMAN?

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurları ağustos ayında gerçekleşiyor. Meteor yağmurlarının en dikkat çekicisi 11 Ağustos'u 12 Ağustos'a bağlayan gece en yoğun döneme ulaşacak. Bilim insanlarınca saatte 100 kadar gök taşı görülmesi beklenen gecede, meteorların dünyaya giriş hızlarının saniyede 66 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENECEK?

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te hafta sonu "perseid meteor yağmuru" izleme etkinliği düzenlenecek.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes AŞ ve Kayseri Bilim Merkezi tarafından 11 Ağustos Pazar akşamı Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da, 2 bin 650 rakımda ışık kirliliğinden uzakta gerçekleştirilecek program, gökyüzünü keşfetmek isteyen meraklıları buluşturacak. Saat 19.00'da başlayacak ve 23.00'e kadar devam edecek ücretsiz etkinlikte uzman astronomlar, gökyüzü meraklılarına gezegen, takımyıldızı konularında bilgi verecek, katılımcılara teleskopla gözlem yapma imkanı sunulacak.

PERSEİD METEOR YAĞMURLARI NEDİR?

Perseids ya da Perseid gök taşı yağmuru, en bilinen gök taşı yağmurlarından biridir. Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Bu meteor yağmurları, Güneş'in etrafında dönüşü sırasında Dünya'nın bu kozmik toz bulutuna rastlaması sonucu gerçekleştiğinden her yıl aynı dönemde gözlemlenir. Her yıl Temmuz sonu - Ağustos başı civarında gözlemlenebilen olay en yoğun 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece gözlemlenir. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir.

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