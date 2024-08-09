SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'ndeki Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Sporun, birleştiren kaynaştıran, 85 milyon olarak birliğimizi perçinleyen bu rolüne özellikle bu aralar ihtiyaç duyuyoruz" Başkan Erdoğan, “Hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 18:58 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 19:26
Başkan Erdoğan’dan Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı’nda önemli açıklamalar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'ndeki Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlar:

Sizleri en kalbi duygularımla sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün Başakşehir ve Türk futbolu adına çok önemli bir projeyi hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Akademinin tüm spor kulüplerine örnek olacağına inanıyorum. Tanıtım filmini izledik. 65 bin metrekarelik bir tesis alanında. 3 adet futbol sahası, 50 futbolculuk yatakhane, 800 araçlık otopark var.

330 bin metrekare muhteşem bir eser olmuş. Akademinin kulübümüzün alt yapısına yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. 10 yıllık sürede İstanbul Başakşehir Kulübü eşine az rastlanır başarılara imza attı. Adını Türk futbolunun devlerinin arasına yazdırdı. Süper lig şampiyonluğu ile bu ünvana ulaşan 6. takımımız oldu.

Başakşehir Futbol Külübümüzün tüm sporcuları tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Gençlik yıllarında futbolla ilgilenmiş bugün de düzenli spor yapan bir cumhurbaşkanıyım.



"AYRIM YAPMADAN HER KULÜBÜ TEŞVİK EDİYORUZ"

Başakşehir Futbol Külübümüzün tüm sporcuları tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Gençlik yıllarında futbolla ilgilenmiş bugün de düzenli spor yapan bir cumhurbaşkanıyım. Bugüne kadar hiçbir kulüp ayırmadan katkı yapan her kulübü teşvik ediyoruz. Her türlü ihtiyaçlarında sıkıntılarında ve sevinçlerinde kulüplerimizin yanında olmaya çalıştık. Bugün başlayan 2024-25 sezonunda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.

Sporun, birleştiren kaynaştıran, 85 milyon olarak birliğimizi perçinleyen bu rolüne özellikle bu aralar ihtiyaç duyuyoruz. Aynı şekilde milyonların ilgiyle beğeniyle takip ettiği sporcuların da topluma örnek olmalarını diliyoruz. Bu amaçla hareket eden kulüplerimize de teşekkür ediyorum. Yaptığımız devasa yatırımlarla spor kulüplerimizin altyapısını yeniledik.



"38 STAD AÇTIK"

Şimdiye kadar hizmete açtığımız Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın da aralarında olduğu 38 stadı açtık. Şu anda 4 tanesinin yapımı devam ediyor. Türkiye genelinde 2002'de 595 futbol sahası varken biz bunu 1365'e çıkardık. Spor solunu sayısı da 904'e yükseldi. Toplam spor tesislerini 1500'den aldık 4455'e çıkardık. Futbol sahaları yüzme havuzları ile Türkiye'yi donattık. Kulüplerimizin mali sürdürülebilirlinin devamını sağladık. Elini vicdanına koyan herkesin sporun tüm dallarına en büyük yatırımı yapan en güçlü desteği veren açık ara bizim iktidarımızdır. Meyvelerini de yavaş yavaş toplamaya başladı.

MALİ TABLOSU BOZUK OLAN BİR KULÜBÜN SPORTİF BAŞARIYI YAKALAMASI ZORDUR

Mali tablosu bozuk olan bir kulübün sportif başarıyı da yakalaması zordur. Güçlü projelere yönelmek zorundayız. Düzgün yönetilen kulüplerin başarılı olduğunu görüyoruz. Ülkemizde futbolu daha ileriye taşımak istiyorsak en büyük yatırımımızı insana yapmalıyız. Kendi gençlerimize yatırım yapmaktan vazgeçmemeliyiz. Tabii ki yabancı yıldızların top koşturması futbolun seyir keyfini artırmaktadır. Süper Lig takımlarında oynayan gençlerimiz azalıyorsa bir tıkanıklık var diye düşünüyorum. Bakın Arda Güler'in genç yaşta elde ettiği başarı örnek oldu. Bu örneğe yenilerini eklememiz için çalışmalıyız. Futbolumuzun güzelleşmesi gelişmesi için bu tür hamlelere ihtiyacımız var. Ülkemiz Avrupa'nın en genç insan havuzuna sahiptir. Geleceğe damga vurarak projeleri gençleştirmeye odaklanalım.

Mahmut TekdemirMahmut Tekdemir

TESİSİN ADINI AÇIKLADI

İstanbul Başakşehir'de top koşturan Mahmut Tekdemir'in adının verilmesini de bir vefa örneği olarak değerlendiriyorum. Mahmut Tekdemir Futbol akademisi altında eğitim görecek evlatlarımıza başarılar diliyorum.

Başkan Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı'nda yer alan etkinlik alanları şu şekilde:

• 3 futbol sahası
• 3 mini futbol sahası
• 800 araçlık otopark
• 250'şer kişilik yemekhane ve kafeterya
• Toplam 330 bin metrekarelik alan

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı’nda önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası toplum, Netanyahu Hükümeti üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır
Türk Telekom
Ankara’daki otobüs kazasından son anda kurtuldu! Yolcu listesinde adı bulunuyordu: Beni aradılar biletimi iptal ettim
Başkan Erdoğan hizmete alacak! Çukurova Uluslararası Havalimanı yarın açılıyor: 4 şehir yıllık 8 milyon yolcu
Instagram ve Roblox ne zaman açılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan açıklama geldi
Ankara’da feci kaza! Yolcu otobüsü üst geçit direğine çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’dan Roblox açıklaması! Kritik toplantının tarihi belli oldu: Instagram ne zaman açılacak? TikTok masada
Ankara’daki otobüs kazasında fren izi yok! Sebebi yol hipnozu mu? 3 ihtimal var
CANLI TAKİP | Tel Aviv’de hareketli saatler! Katil Netanyahu Güvenlik Kabinesi’ni topladı | Vatandaşlara yiyecek stoklayın çağrısı! İran’dan fotoşov
Ekrem İmamoğlu’nun o paylaşımı ortalığı karıştırdı: İBB’nin Paris ’party’sinin sponsorları kim? Depremzedeler için yapılan bağışlar mı?
Gizli servis itirafı kamerada! Donald Trump’a suikast girişimine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon
Terör örgütü PKK’nın öğrencileri dağa kaçırma yöntemi deşifre oldu! Finans ağı: Ronak
SON DAKİKA