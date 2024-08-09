Başkan Erdoğan’dan Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'ndeki Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlar:



Sizleri en kalbi duygularımla sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün Başakşehir ve Türk futbolu adına çok önemli bir projeyi hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Akademinin tüm spor kulüplerine örnek olacağına inanıyorum. Tanıtım filmini izledik. 65 bin metrekarelik bir tesis alanında. 3 adet futbol sahası, 50 futbolculuk yatakhane, 800 araçlık otopark var.



330 bin metrekare muhteşem bir eser olmuş. Akademinin kulübümüzün alt yapısına yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. 10 yıllık sürede İstanbul Başakşehir Kulübü eşine az rastlanır başarılara imza attı. Adını Türk futbolunun devlerinin arasına yazdırdı. Süper lig şampiyonluğu ile bu ünvana ulaşan 6. takımımız oldu.

Başakşehir Futbol Külübümüzün tüm sporcuları tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Gençlik yıllarında futbolla ilgilenmiş bugün de düzenli spor yapan bir cumhurbaşkanıyım.