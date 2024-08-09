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Ölüme yolculuk böyle başladı! Ankara'da kaza yapan otobüsün Ağrı'dan çıktığı anlar kamerada

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında Ağrı firmasına ait yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otobüsün Doğubayazıt Otogarı'ndan çıktığı anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 12:08 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 12:10
Ölüme yolculuk böyle başladı! Ankara’da kaza yapan otobüsün Ağrı’dan çıktığı anlar kamerada

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Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında Ağrı firmasına ait yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otobüsün Doğubayazıt Otogarı'ndan çıktığı anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

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ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ


Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında Ağrı firmasına ait yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybederken 26 kişi yaralandı.



AĞRI'DAN ÇIKTIĞI ANLAR KAMERADA
Otobüsün Doğubayazıt Otogarı'ndan çıktığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza yapmadan önceki son görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza yapmadan önceki son görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan otobüsün Ankara'da kaza yapmadan önceki son görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

Otobüsün son görüntüsü ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Ağrı'ya gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sabaha karşı Olukpınar köyü yakınlarında yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Otobüsün son görüntüsü, kaza yerine yaklaşık 150 metre öncesinde bir petrol istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

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