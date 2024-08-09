SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Darphane o iddiaya noktayı koydu: Cumhuriyet ve gram altınlar...

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet altınlarında ve gram altınlarda üretimin durmasının söz konusu olmadığını bildirdi. Konuya ilişkin bir açıklama da Dezenformasyonla mücadele merkezinden geldi. Açıklamada, "22 ayar Cumhuriyet altınlarının (çeyrek, yarım, tam ve benzeri) üretiminde herhangi bir sorun yaşanmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 12:26 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 12:35
Darphane o iddiaya noktayı koydu: Cumhuriyet ve gram altınlar...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sosyal medyada Cumhuriyet ve gram altınlarda üretimin durdurulacağı şeklinde asılsız bir iddia dolaşıma girdi.

DARPHANE'DEN CUMHURİYET VE GRAM ALTIN AÇIKLAMASI
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet altınlarında ve gram altınlarda üretimin durmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

Darphane'den yapılan açıklamada, bazı medya organlarında "çeyrek ve gram altınların üretiminin durdurulduğuna yönelik" asılsız haberlerin yer aldığı belirtildi.

Cumhuriyet altını ve gram altın üretimi devam ediyorCumhuriyet altını ve gram altın üretimi devam ediyor

Cumhuriyet altınlarında ve gram altınlarda herhangi bir üretim durmasının söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Darphane tarafından üretimi yapılmakta olan 22 ayar Cumhuriyet altınlarının (çeyrek, yarım, tam ve benzeri) üretiminde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Piyasada gram altın olarak bilinen basılı altınlar ise 24 ayar olarak asgari 1 gram, azami 100 gram olarak Bakanlık tarafından kuruluş/üretim izni verilen rafinerilerce üretilmeye devam edilecektir. Bu çerçevede kaynağından teyit edilmemiş, manipülatif içerikli hiçbir habere itibar edilmemelidir."

BİR AÇIKLAMA DAHA
Konuya ilişkin bir açıklama da Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. Halk TV'nin iddialarının yer aldığı bir infografik paylaşan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi altın üretiminde herhangi bir sorun yaşanmadığına dikkat çekti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Darphane, çeyrek ve gram altın üretimini durdurdu" iddiası doğru değildir. 22 ayar Cumhuriyet altınlarının (çeyrek, yarım, tam ve benzeri) üretiminde herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Çeyrek ve gram altın üretimi, Bakanlık tarafından kuruluş/üretim izni verilen rafinerilerce devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ölüme yolculuk böyle başladı! Ankara’da kaza yapan otobüsün Ağrı’dan çıktığı anlar kamerada
Ekrem İmamoğlu’nun o paylaşımı ortalığı karıştırdı: İBB’nin Paris ’party’sinin sponsorları kim? Depremzedeler için yapılan bağışlar mı?
Türk Telekom
Ankara’da feci kaza! Yolcu otobüsü üst geçit direğine çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi
MEB topa girdi: Bakan Yusuf Tekin’den Instagram ve Roblox çıkışı!
Maliye Bakanlığı’ndan 200 bin Martı TAG Sürücüsüne Müjde!
Eylem Tok’un mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı! Şikayetlerini sıraladı hayallerini yazdı! Baba Cihantimur’dan çirkin teklif
Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon
Roblox’a erişim engeli getirildi! Firmadan açıklama geldi! İşte Roblox rezaletinin iç yüzü! Darısı TikTok’a
16 milyon emekli için indirim kampanyası! Otelden, şarküteriye, beyaz eşyadan terziye... İşte tüm fırsatlar
Gabar’ın can damarı! Petrol keşfi sonrası ulaşım ağı örüldü
Başkan Erdoğan imzaladı: Üç kuvvet komutanlığında atamalar Resmi Gazete’de!
Fenerbahçe’den 89 milyon euroluk operasyon! Orta sahaya çifte yıldız
CANLI TAKİP | Tel Aviv’de hareketli saatler! Katil Netanyahu Güvenlik Kabinesi’ni topladı |
SON DAKİKA