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Suriye'nin doğusunda 'Aşiret' baharı! Deyrizor'da PKK/YPG'yi vuruyorlar... Teröristlerin imdadına ABD yetişti | Bakan Fidan ne demişti?

Suriye'nin doğusunda Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG birçok noktada çatışıyor. PKK/YPG himayesinde olan Ömer Petrol Sahası'nın bir rafinerisini ele geçirildi. Köşeye sıkışan PKK'nın imdadına ise ABD yetişti. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait savaş uçağı, Arapların yoğun olarak bulunduğu Deyrizor kırsalında alçak uçuş yaptı. Bilindiği üzere PKK, Haseke ve Deyrizor'da Suriyelilerin yıllık 2.5 milyar dolarlık petrolünü çalıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da "PKK/YPG ile savaşmamız, elindeki petrolü Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor" demişti.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 16:45 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 17:23
Suriye’nin doğusunda ’Aşiret’ baharı! Deyrizor’da PKK/YPG’yi vuruyorlar... Teröristlerin imdadına ABD yetişti | Bakan Fidan ne demişti?

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ABD'nin maddi ve askeri desteğiyle Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilini işgal altında tutan PKK/YPG'ye karşı Arap aşiretleri ayaklandı. Bölgede şiddetli çatışmalar patlak verirken; örgüt ağır kayıplar verdi. Onlarca terörist aşiret güçleri tarafından yakalandı.

Arap aşiretleri Deyrizor'da PKK/YPG ile çatışıyor!


AŞİRETLER PETROL SAHASINI ELE GEÇİRİLDİ

Arap aşiret güçleri, Deyrizor'da PKK/YPG himayesinde olan Ömer Petrol Sahası'nın bir rafinerisini ele geçirdi.

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Uluslararası Koalisyon, Ömer Petrol Sahası'ndaki güçlerine helikopterler koruması altında askeri takviye gönderiyor.



PKK SURİYE'NİN PETROLÜNÜ ÇALIYOR

Bilindiği üzere Suriye'deki petrol sahalarının %70'inden fazlasını işgal eden PKK/YPG, Haseke ve Deyrizor illerindeki sahalardan günlük en az 150 bin varil petrol elde ediyor. Suriyelilerin yılda 2,5 milyar dolarlık petrolünü gasbeden örgüt, Esed rejimi akaryakıt satıp Irak'ın kuzeyine petrol kaçırıyor.

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"PKK İLE SAVAŞMAMIZ, PETROLÜ SURİYE HALKINA VERMEMİZ GEREKİYOR"

Ankara - Şam hattındaki normalleşme zemini arayışlarının sürdüğü şu günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "PKK/YPG ile savaşmamız, elindeki petrolü, enerji kaynaklarını Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor" diyerek Suriye rejimine mesaj gönderdi.




BÖLGEYE TERÖRİST SEVKİYATI

Öte yandan PKK/YPG, işgalindeki Haseke'nin bölgelerinden Deyrizor kırsalında baskısı altında olan Arap aşiretlerine karşı yaklaşık 500 terörist gönderdi.

PKK/YPG'nin ilan ettiği sözde 'sokağa çıkma yasağı'PKK/YPG'nin ilan ettiği sözde 'sokağa çıkma yasağı'

Çatışmaların olduğu bölgeye çok sayıda terörist sevk eden PKK/YPG, Arap aşiretlerinin yoğun olarak yaşadığı Deyrizor'da sözde "sokağa çıkma yasağı" ilan etti.




PKK'NIN İMDADINA ABD YETİŞTİ! KOALİSYON UÇAĞINDAN ALÇAK UÇUŞ

Köşeye sıkışan PKK'nın imdadına ise yine ABD yetişti... ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait savaş uçağı, Arapların yoğun olarak bulunduğu Deyrizor kırsalında alçak uçuş yaptı.

Arap aşiretleri, sabah saatlerinde Deyrizor kırsalındaki Busayra, İbrehiyye, Elharice, Tayyane, Ebu Hammam, Gazanic, Keşkiyye, Ziban ve Ellatva köylerinde PKK/YPG'nin sözde yol kontrol noktaları ile karargahlarına saldırı düzenlemişti.



DEYRİZOR'DAKİ PKK/YPG İŞGALİ

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlayan örgüt, bunu kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkı yerel hizmetler ve yardımlardan mahrum kalıyor.

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ARKALARINA BAKMADAN KAÇTILAR

Geride bıraktığımız yıl bu zamanlarda da bölgede aşiretler PKK'ya karşı ayaklanmış, çok sayıda terörist esir alınmıştı. PKK/YPG'liler ardına bakmadan kaçmıştı.

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