Suriye’nin doğusunda ’Aşiret’ baharı! Deyrizor’da PKK/YPG’yi vuruyorlar... Teröristlerin imdadına ABD yetişti | Bakan Fidan ne demişti?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

ABD'nin maddi ve askeri desteğiyle Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilini işgal altında tutan PKK/YPG'ye karşı Arap aşiretleri ayaklandı. Bölgede şiddetli çatışmalar patlak verirken; örgüt ağır kayıplar verdi. Onlarca terörist aşiret güçleri tarafından yakalandı. Arap aşiretleri Deyrizor'da PKK/YPG ile çatışıyor!

AŞİRETLER PETROL SAHASINI ELE GEÇİRİLDİ



Arap aşiret güçleri, Deyrizor'da PKK/YPG himayesinde olan Ömer Petrol Sahası'nın bir rafinerisini ele geçirdi.



Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Uluslararası Koalisyon, Ömer Petrol Sahası'ndaki güçlerine helikopterler koruması altında askeri takviye gönderiyor.