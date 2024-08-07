Suriye’nin doğusunda ’Aşiret’ baharı! Deyrizor’da PKK/YPG’yi vuruyorlar... Teröristlerin imdadına ABD yetişti | Bakan Fidan ne demişti?

PKK'NIN İMDADINA ABD YETİŞTİ! KOALİSYON UÇAĞINDAN ALÇAK UÇUŞ
Köşeye sıkışan PKK'nın imdadına ise yine ABD yetişti... ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait savaş uçağı, Arapların yoğun olarak bulunduğu Deyrizor kırsalında alçak uçuş yaptı.
Arap aşiretleri, sabah saatlerinde Deyrizor kırsalındaki Busayra, İbrehiyye, Elharice, Tayyane, Ebu Hammam, Gazanic, Keşkiyye, Ziban ve Ellatva köylerinde PKK/YPG'nin sözde yol kontrol noktaları ile karargahlarına saldırı düzenlemişti.
DEYRİZOR'DAKİ PKK/YPG İŞGALİ
Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.
Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.
Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlayan örgüt, bunu kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkı yerel hizmetler ve yardımlardan mahrum kalıyor.
ARKALARINA BAKMADAN KAÇTILAR
Geride bıraktığımız yıl bu zamanlarda da bölgede aşiretler PKK'ya karşı ayaklanmış, çok sayıda terörist esir alınmıştı. PKK/YPG'liler ardına bakmadan kaçmıştı.